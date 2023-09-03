هل يوجد جزء ثاني من سـ.فاح الجيزة؟.. مؤلفه يفجر مفاجأة بالحلقات المقبلة

قال محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، إن كل الخيوط المتعلقة بالجزء الأول من المسلسل ستُجمع بالحلقة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك احتمال كبير بتصوير جزء ثاني للمسلسل.

وأوضح محمد صلاح العزب، خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة صدى البلد من تقديم الإعلامية دينا رامز، أن هناك جرائم أخرى أكثر من الـ 4 جرائم التي تم عرضهم بالمسلسل.

أحمد فهمي نجح بالرهان

وأشار، إلى أن أحمد فهمي فاجأه بأدائه وتقديمه لشخصية السفاح و التركيز بجميع التفاصيل، منوها بأنه لم يتوقع هذا منه ولكن بعد التصوير تفاجأ باتقانه، معقبا: "مبسوط من فهمي أنه خاض الرهان ونجح فيه".