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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الجبنة الكريمي في المنزل

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم اكلات صحية لأولادك نقدم لكي اليوم طريقة عمل طريقة عمل الجبنة الكريمي. 

*المقادير
كيلو حليب رائب. 
ملعقة كبيرة خل. 
½ كوب زيت. 
½ كوب حليب كامل الدسم. 
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة. 
رشة ملح.

*الطريقة: 
- نغلي الحليب القاطع، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل، ونقلب. 
- نصفي الحليب في مصفاة ضيقة الفتحات أو قطعة شاش نظيفة جيدًا. 
- نضع الجبن الذي صفيتِه من الحليب في الخلاط مع نصف كوب حليب كامل الدسم وملعقتين كبيرتين حليب بودرة ورشة ملح، ونخفق جيدًا. 
- نضيف الزيت إلى الخليط خلال الخفق تدريجيًا حتى يصبح قوام الجبن كريميًا. 
- نضع الجبن في علبة محكمة الغلق، ونحتفظ بها في الثلاجة، ونستخدمها خلال عشرة أيام، وممكن إضافة النكهات اللي بتحبها إلى الجبن، مثل الزيتون أو حبة البركة (كمون أسود) أو فلفل الهلابينو، أو الأعشاب مثل الزعتر

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