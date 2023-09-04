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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحقق 5 ملايين مشاهدة بـ " حوا "

تامر حسني
تامر حسني

تمكن كليب “حوا” للفنان تامر حسني من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك بعد أيام من طرحه .

حيث حقق كليب حوا ، والذى تعاون فيه تامر حسني مع الفنان أسيل عمر ، 5 ملايين مشاهدة فى غضون أيام من طرحه عبر يوتيوب .

وكان طرح الفنان تامر حسني،  الخميس الماضي ، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "حوا" عبر المنصات الرقمية، بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران.


 

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وقال تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: "بناءً على طلب الكثيرين منكم، قمت بطرح كليب "حوّا"، معربا عن ثقته في نجاح الأغنية.


وكان تامر حسني أعلن مؤخرا تعاونه مع الفنانة أسيل عمران من جديد، في ثاني تعاون بينهما بعد كليب "ناسينى ليه".

وقال حسني، عبر حسابه على "فيس بوك"- : "رجعنالكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللى كلكم بتحبوه .. بس دلوقتي مش كليب إحنا بنحضر رحلة فنية أطول كنتم مستنيينها من زمان.. انتظروا أول خطوة في الرحلة وهى كليب أغنيتى الجديدة (حوّا) من ألبوم هرمون السعادة".

 

الفنان تامر حسني الفنانة اسيل عمران تامر حسني وبسمة بوسيل تامر حسني بسمة بوسيل

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