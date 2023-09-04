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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف :الأئمة الجدد من ذوي الهمم يتسلمون عملهم ..الأحد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

طلبت وزارة الأوقاف، من الأئمة الجدد من ذوي الهمم (تعاقد) في مسابقة 2022م، التوجه يوم الأحد القادم 10 / 9/ 2023م للمديريات الإقليمية التابعين لها لاستلام العمل.

الأوقاف تعلن أسماء الأئمة الجدد من ذوي الهمم

ونبهت الأوقاف في بيان لها اليوم على مديري المديريات سرعة موافاتنا بكشف بأسماء من تم استلامهم العمل معتمد ومختوم ومرفق به إقرار استلام العمل وفق النموذج المرفق، وموافاة الإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام به في اليوم التالي لاستلام العمل مباشرة، وهم:

1. علم صادق هلالي صادق - أسوان
2. الأمير جاد الرب مسعود خميس - أسوان
3. أحمد حمادة حسن عبد الله - أسيوط
4. محمود البكري عبد السميع إبراهيم - الأقصر
5. عبده عثمان عبد المعبود أحمد شعبان - البحيرة
6. محمد زكريا أحمد بسيوني أبو الخير - البحيرة
7. سلام محمد دسوقي محمد سلام - الجيزة
8. فارس السيد محمد عبده محمد شطا - الدقهلية
9. محمد رضا محمد محمود محمد - الدقهلية
10. عبد الخالق محمد فتحي عبد الخالق البكري - الدقهلية
11. أحمد حمدي عبد النبي عوض الله - الدقهلية
12. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاتة - الدقهلية
13. عبد الرحمن خلف أمين إبراهيم - سوهاج
14. مصطفى محمود عبد المجيد الأعرج - الغربية
15. محمد ماهر محمود عبد العزيز فودة - الغربية
16. أحمد جلال عبد الحميد أبو المعاطي ذهب - الغربية 
17. مصطفى عاطف فتحي  أبو رفاعي - الغربية
18. أحمد بدير بدوي طه - الغربية
19. مؤمن محمد عبد الهادي أحمد - القاهرة
20. أحمد ناصر عبد المعز عبد الغني - القليوبية
21. مصطفى حمدي سلامة بيومي إبراهيم - القليوبية
22. بهنسي جمال عبد الباسط عبد الحميد الحنفي - كفر الشيخ
23. هاني رأفت محمد زكي عوض - كفر الشيخ
24. محمد عبد الوهاب سعد علي إسماعيل - كفر الشيخ
25. نبيل شعبان السيد الديب - المنوفية
26. سعيد محمد سعيد محمد - المنوفية
27. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور - المنوفية
28. طارق محمد دياب أبو خشيم - المنوفية
29. طه حسين عبد العظيم عبد الغني - المنيا
30. أحمد محمد علي عبد الحافظ - المنيا

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