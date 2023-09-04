تعاون بين التعليم و"القومي للطفولة والأمومة" لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري".

وقد أكد الدكتور رضا حجازي على الدور الهام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذا الدور تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التعاون المثمر والبنّاء مع المجلس؛ من أجل تحسين جودة حياة الطفل.

وقال الوزير: “إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدور رئيسي في تنمية مهارات الطفل المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة فى بناء مجتمعه ووطنه"، مشيدا بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري" والتى تمت فى مدينة العلمين بمحافظة مطروح، والتي بدأت في شهر مايو الماضي من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والاخصائيين الاجتماعيين بالوزارة، بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال فى مرحلتها الاولى، وشملت محافظات شمال سيناء وسوهاج والإسكندرية والجيزة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذه الشراكة ستمتد لتشمل كافة المحافظات، حيث سيتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل على إعداد الكفاءات وتدريب مدربين للاستعانة بهم على مستوى كافة مدارس الوزارة، ليمتد أثر هذه الشراكة على كل أطفال مصر، في كافة المراكز والقرى والنجوع.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاون المشترك، يأتى لضمان الاستدامة فى بناء قدرات الإخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وبناء كوادر من المتطوعين من طلبة الجامعات فى مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتمكين الأطفال من ممارسة سلوكيات ايجابية تجاه أنفسهم وأقرانهم والمجتمع من حولهم، بالإضافة إلى تحسين وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية لدعم السلوكيات الإيجابية للأطفال، فضلا عن بناء القدارت وإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تعاون وثيق وممتد فهي من الوزارات الشريكة والمعنية بإنفاذ حقوق الطفل في محور هام وحق من حقوق الطفل الأصيلة وهو حقه في تعليم جيد النوعية، موجهةً الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجهوده لتطوير منظومة التعليم في مصر والنهوض بها، لافتة إلى الحراك الذى تم فى محافظة مرسى مطروح، والمحافظات الحدودية.

وأشارت الدكتورة "نيفين عثمان" الى استكمال تنفيذ المبادرة لتمكين الطفل في مختلف أنحاء مصر، والتى بدأت فى محافظة شمال سيناء، واستكمالا لهذه المبادرة، من المستهدف التنفيذ فى محافظتى سيناء، والاسماعيلية، من خلال إعداد خطة للتنفيذ للتربية الإيجابية وبناء القدرات، فضلاً عن تقديم حقائب تدريبية وتنظيم دورات تدريبة عن التربية الإيجابية.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطة للتربية الإيجابية وبناء القدرات للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإعداد كفاءات وتدريب مدربين من خلال فريق عمل من الوزارة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وإدراج الحقائب التدريبية واعتمادها من الجهة المختصة بالتدريب، وإعداد مسودة لمذكرة التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد.

وقد حضر اللقاء الدكتورة إیمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وراندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.