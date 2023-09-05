أخبار المرأة| الانطباع الأول يدوم.. اعرفي المكياج المناسب لو عندك إنترفيو شغل.. نصائح للتغلب على الملل في العمل.. علاج نزلات البرد.. وكل ما يمكن معرفته عن النقرس

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

الأسباب والأعراض والعلاج.. تعرف على تفاصيل النقرس

النقرس هو حالة طبية مؤلمة تسببها زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات حمض اليوريك في المفاصل. هنا تفاصيل حول أسبابه وأعراضه وعلاجه، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

نصائح لعلاج نزلات البرد في الصيف

على الرغم من أن نزلات البرد شائعة في فصل الشتاء، إلا أنها قد تحدث أيضًا في فصل الصيف بسبب التغيرات المناخية والاختلاط بين الأشخاص، إليك بعض النصائح لعلاج نزلات البرد في الصيف وفقا لما نشره موقع هيلثي"

نصائح للتغلب على الملل خلال ساعات العمل

أحينا يتعرض الشخص للشعور بالملل خلال ساعات العمل؛ وذلك لأن هناك بعض الشركات تشترط عدد ساعات تفوق وقت العمل، وذلك تبعا لسياسة الشركة، فكيف يقضى الشخص على ذلك الشعور؟.

الانطباع الأول يدوم لو عندك إنترفيو شغل.. اعرفي المكياج المناسب

تترد أغلب الفتيات عند أول مقابلة للتقديم فى عمل جديد، وتحار بين أنواع المكياج وهل من المستحب وضع مكياج بسيط أو ما يتطلبة العمل، لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح لاختيار المكياج المناسب لترك انطباعًا جيدًا في مقابلة العمل: