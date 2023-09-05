الأسباب والأعراض والعلاج.. تعرف على تفاصيل النقرس

النقرس هو حالة طبية مؤلمة تسببها زيادة مستوى حمض اليوريك في الدم، مما يؤدي إلى تكوّن بلورات حمض اليوريك في المفاصل. هنا تفاصيل حول أسبابه وأعراضه وعلاجه، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أسباب النقرس

زيادة إنتاج حمض اليوريك في الجسم.

تقليل إفراز حمض اليوريك عن طريق الكلى.

تناول كميات زائدة من البورينات، وهي مواد توجد في بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمشروبات الكحولية.

العوامل الوراثية والعوامل الجينية.



أعراض النقرس

ألم حاد في المفاصل، عادة في إصبع القدم الكبير، ولكن قد يشمل الألم أيضًا المفاصل الأخرى مثل الكاحل والركبة والكوع.

احمرار وتورم في المفصل المصاب.

حساسية وحرارة في المنطقة المصابة.

صعوبة في حركة المفصل المصاب.

تشكل تكتلات صلبة تحت الجلد تسمى "التوفو" وتظهر في المفاصل المصابة.



علاج النقرس

الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الإيبوبروفين، لتخفيف الألم والتورم.

الأدوية المثبطة لإنزيم اليوريكاز، مثل الألوبورينول، لتقليل إنتاج حمض اليوريك في الجسم.

الأدوية المضادة للالتهاب القوية، مثل الكولشيسين، لعلاج النوبات الحادة وتخفيف الأعراض.

التغييرات النمطية في الحياة والتغذية، مثل تقليل تناول اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والمشروبات الكحولية، وزيادة تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

شرب كميات كافية من الماء لتعزيز إفراز حمض اليوريك عن طريق الكلى.

التحكم في الوزن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

مهم جداً استشارة الطبيب قبل تشخيص النقرس ووضع خطة علاجية ملائمة وفقًا لحالتك الصحية الفردية.