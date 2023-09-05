على الرغم من أن نزلات البرد شائعة في فصل الشتاء، إلا أنها قد تحدث أيضًا في فصل الصيف بسبب التغيرات المناخية والاختلاط بين الأشخاص، إليك بعض النصائح لعلاج نزلات البرد في الصيف وفقا لما نشره موقع هيلثي"

نصائح لعلاج نزلات البرد في الصيف

الراحة والاسترخاء: من الأمور الأساسية في علاج نزلات البرد هو الحصول على قدر كافٍ من الراحة والاسترخاء. حاول أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة وتسترخي جسمك وتسمح له بالتعافي.

الترطيب الدائم: تأكد من شرب الكمية الكافية من السوائل للمساعدة في ترطيب الجسم وتخفيف أعراض الاحتقان والتهاب الحلق، يمكنك تناول الماء، والشاي الدافئ، والعصائر الطبيعية، والحساء الدافئ.

التغذية السليمة: تناول وجبات غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز جهاز المناعة. قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة، والبروتينات الصحية مثل الدجاج والأسماك، والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.

العناية بالحلق: استخدم المضمضة الملحية الدافئة للتخفيف من التهيج والألم في الحلق. كما يمكنك مضغ العلكة الخالية من السكر لتحفيز إنتاج اللعاب وتخفيف الاحتقان.

الاستحمام بالبخار: خذ حمامًا بالبخار أو استنشق بخار الماء الساخن لتخفيف الاحتقان في الأنف والصدر، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية المهدئة مثل زيت الإكليل أو زيت النعناع لتحسين التأثير.

الاحتفاظ بالجسم باردًا: استخدم المروحة أو تشغيل المكيف للحفاظ على درجة حرارة الغرفة منخفضة ومريحة، يمكن أيضًا استخدام منشفة باردة أو كمادات باردة لتخفيف الحمى والتهيج.

تجنب العوامل المهيجة: حاول تجنب التعرض للتدخين والغبار والروائح القوية التي قد تزيد من تهيج الجهاز التنفسي وتسبب تفاقم أعراض نزلات البرد.

إذا استمرت أعراض نزلات البرد أو تفاقمت، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب للحصول على تقييم وعلاج مناسب، قد يوصي الطبيب بتناول أدوية مسكنة للألم أو مضادات الهيستامين لتخفيف الاحتقان والحكة.