رئيس الفيفا في الساحل الشمالي.. إعلامي يوجه رسالة لـ إنفانتينو

نشر الإعلامي أحمد حسن، عدة صور جديدة له، رفقة إنفانتينو، رئيس الفيفا.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "مستر إنفانتينو.. مرحبا بك في ساحل مصر الشمالي، أجمل شواطئ العالم يسرني وجودك معنا".

وافق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على الدعوة المقدمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية مارس المقبل.

جاء ذلك، على هامش لقاء وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتناول اللقاء، تبادل الآراء لبحث آفاق تطوير العلاقة بين مصر والاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تطرقوا إلى استضافة اتحاد الكرة لمباراة دولية بالاستاد الرئيسي بالعاصمة الإدارية، وأيضا افتتاح المرحلة النهائية لمعسكر المنتخبات الوطنية خلال مارس 2026.

كما شهد أيضا مناقشة عدد من الملفات المهمة لتطوير كرة القدم المصرية، بما يسهم في دعم المبادرات الكروية، وكذلك وضع مصر على الساحة الدولية لكرة القدم.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن رئيس الاتحاد الدولي، قبل الدعوة المصرية للقدوم إلى مصر مجددا في شهر مارس 2026، وذلك في حفل افتتاح معسكر المنتخبات الوطنية، حيث ستقام مباراة دولية افتتاحية بحضوره.