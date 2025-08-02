كراعي استراتيجي.. بنك ناصر يشارك في قمة "ستارت" لختام الأنشطة بالجامعات المصرية

شارك بنك ناصر الاجتماعي في قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025.. كراعي استراتيجي.



وفي كلمة ألقاها أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أكد أن البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي هو أول بنك في مصر يرعي الفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، موضحا ما يقدمه البنك من مبادرات للشباب، حيث يوفر البنك فرص فى مجالات عديدة للشباب وأهمها للشباب خريجي الجامعات مبادرة وظيفة تك وهو برنامج تدريبي ينتهى بالتعيين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا بالإضافة الي مبادرة حضانتي لتمويل الحضانات، ويعد هذا البرنامج الوحيد لتمويل الحضانات في مصر.



وقدم أسامة خارطة طريق للشباب لخلق مستقبل أفضل والثقة في قدراتهم وإمكانيتهم ويطلقون العنان بأحلامهم وعدم الخوف من الفشل لأن في كل إخفاق يحدث نتعلم أشياء جديدة ونحقق النجاحات ووضع رؤية للإقدام على الالتحاق بسوق العمل بإنشاء مشاريع خاصة بهم ويتيح لهم البنك المساعدة فى تقديم خدمات غير مالية بالإضافة إلي تقديم تمويل للمشروعات المتناهية والصغيرة.