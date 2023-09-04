وصفة جديدة.. طريقة عمل أصابع القرفة بالجبنة الكيري

أصابع القرفة بالجبن الكيري من وصفات الحلويات الجديدة والغير تقليدية والشهية والمعدة بعجينة البف باستري ،مزينة بالحليب المكثف المحلى ومن أفضل الأطباق الخفيفة، والمميزة بطعمها الرائع،اليك الخطوات.

طريقة عمل أصابع القرفة بالجبن الكيري

المقادير:

‏- 1 عبوة عجينة باف باستيري مربعات

‏- 1 عبوة جبن كيري مقطعة أصابع

‏- ½ كوب حليب مكثف محلي

‏- 1 معلقة كبيرة قرفة مطحونة

‏- 1 معلقة كبيرة سكر بني

طريقه التحضير:

ضعي قطعة من الجبن الكيري فوق شريحة البف باستري ورشي سكر بني وقرفة.

لفي الشريحة وأغلقيها على شكل أصابع جيداً من جميع الجهات.

ضعي الأصابع في صينية الفرن وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

أخرجي الصينية من الفرن وضعي أصابع القرفة بطبق التقديم، ووزعي الحليب المكثف فوقها ورشة قرفة وقدميها.