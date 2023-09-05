عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف سعر البديل الأرخص لأجهزة التابلت Galaxy Tab S9 من سامسونج

أجهزة التابلت Galaxy
أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 FE

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 FE خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر السلسلة هي البديل الأرخص لأجهزة التابلت الرائدة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة مؤخرا. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عدد من التسريبات التي كشفت عن سعر أجهزة تابلت Galaxy Tab S9 FE والتي ستكون مناسبة للفئة المتوسطة والشباب، حيث ستتكون السلسة من جهازين هما : Galaxy Tab S9 FE للنسخة الأساسية و Galaxy Tab S9 FE Plus للنسخة المميزة. 

 

ومن المتوقع أن يبدأ سعر جهاز تابلت Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبية والذي سيأتي بشاشة قياس 11 بوصة وذاكرة 6/128 جيجابايت من حوالي 549.99 يورو. 

 

أما بالنسبة لجهاز تابلت Galaxy Tab S9 FE Plus والذي يعد الأكثر تميزا فسيبدأ من سعر حوالي 749.99 يورو، حيث سيأتي مع شاشة قياس 12.4 بوصة مع ذاكرة 8/128 جيجابايت. 

 

وستعمل أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 FE بمعالج من نوع  Exynos 1380 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وكانت أجهزة Galaxy Tab S9 قد حصلت على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية. 

سلسلة Galaxy Tab S9 FE أجهزة تابلت Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE سعر Galaxy Tab S9 FE سعر Galaxy Tab S9 FE Plus سامسونج اجهزة تابلت سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

ليس سوزا أو موليكا| الأهلي ينهي صفقة المهاجم.. لاعب برازيلي بالفريق قبل الموسم الجديد

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.. فنان قريب من العائلة يكشف مفاجأة| تفاصيل

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

لم يبتلعه البحر.. لغز وفاة الملك رمسيس الثاني| تفاصيل

اليوم.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الياباني في القاهرة

اليوم.. بيع مخلفات انفجار ميناء بيروت البحري في مزايدة عمومية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية أطلقت الشعار| اعرف منافس الأهلي المحتمل في المونديال.. وموعد سحب القرعة

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ