تسريبات تكشف سعر البديل الأرخص لأجهزة التابلت Galaxy Tab S9 من سامسونج

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق سلسلة Galaxy Tab S9 FE خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر السلسلة هي البديل الأرخص لأجهزة التابلت الرائدة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة مؤخرا.

وبحسب موقع GSMArena فإن هناك عدد من التسريبات التي كشفت عن سعر أجهزة تابلت Galaxy Tab S9 FE والتي ستكون مناسبة للفئة المتوسطة والشباب، حيث ستتكون السلسة من جهازين هما : Galaxy Tab S9 FE للنسخة الأساسية و Galaxy Tab S9 FE Plus للنسخة المميزة.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر جهاز تابلت Galaxy Tab S9 FE في السوق الأوروبية والذي سيأتي بشاشة قياس 11 بوصة وذاكرة 6/128 جيجابايت من حوالي 549.99 يورو.

أما بالنسبة لجهاز تابلت Galaxy Tab S9 FE Plus والذي يعد الأكثر تميزا فسيبدأ من سعر حوالي 749.99 يورو، حيث سيأتي مع شاشة قياس 12.4 بوصة مع ذاكرة 8/128 جيجابايت.

وستعمل أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 FE بمعالج من نوع Exynos 1380 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وكانت أجهزة Galaxy Tab S9 قد حصلت على معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية.