حقيقة قراءة سورة يس لقضاء الحاجة واستجابة الدعاء.. رأي العلماء

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "يس لما قرأت له" وهو حديث ضعيف إسناده ولكن يجوز الأخذ به في فضائل الأعمال.

وأضاف أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أن أهل الله قالوا إن سورة يس فاعلة جدا في قضاء حوائج الناس فإذا كان للإنسان حاجة يريد أن يقضيها فليقرأ سورة يس فسيتحقق له ما يشاء، لافتا إلى أن أهل الله لا يتحدثون إلا عن تجربة وليس لمجرد الكلام.

هل قراءة سورة يس سبع مرات تجعل الدعاء مستجابا ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مستجابا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليل شرعي، وإنما من الأمور المجربة عن مشايخنا.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى لدعاء بعد قراءة سورة يس فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وأشار المفتي السابق، أن قول «يس لما قرئت له» ليس حديثا صحيحا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

مواطن استجابة الدعاء

الإقبال على ربك بخشوع حال الدعاء، وأنت على طهارة تقبل على الله، وترفع يديك، وتلح في الدعاء، وتبدأ الدعاء بحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء، وتلح، تسأل الله بأسمائه وصفاته، وأبشر بالخير، أنت حري بالإجابة.

وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة، يقول النبي ﷺ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء وفي حديث آخر: فاجتهدوا في الدعاء وهكذا في جوف الليل، وفي آخر الليل، كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات، وكن من المصلين في جوف الليل، وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء، واصدق في الدعاء، واخشع في الدعاء، وأبشر بالخير.

هكذا بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة.