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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. أدعية مأثورة ومجربة احرص عليها

صدى البلد

المسلم القوي هو من يعتاد الرجوع إلى الله عز وجل حينما يكون لديه حاجة، وفي الواقع الحياة مفعمة بالتقلبات والكثير من الأمور المزعجة التي تجعل الفرد يشعر بالضجر، فقد يلازم الفرد السوء وانقطاع الرزق والإصابة بالأسقام لفترة من حياته، ومن الجيد أن يحرص المسلم على تعلم الصبر وتطبيقه في مثل تلك المواقف، علاوة على ذلك عليه قول دعاء قضاء الحاجة الذي لايرد، والذي يتمثل فيما يلي:


دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. (دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.


يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.


يا رب لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض لا شريك لك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أسألك ياربي الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، يارب ساعدني في قضاء حاجتي، وارزقني تيسيرا لا ينقطع.

رب أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم برحمتك ارحمني واقضي حاجتي، ولا تشمت بي عدو أو حاقد، اللهم ارزقني السعادة وهبني راحة البال.

لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض والقادر على كل شيء، أسألك يا ربي أن ترزقني خيرا مما ترزق به عبادك الصالحين، وأن تأتيني من فضلك العظيم، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأعطني حاجتي يا الله.

عبادات تقضى بها الحاجات

التسبيح

التسبيح من الأفعال الجيدة التي يقوم بها العباد، لأنه يجلب الخيرات ويمنع حدوث البلاء، علاوة على ذلك ييسر قضاء الحاجات.

قراءة القرآن


يتعين على المسلم الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم، لأنه يساعد على مليء صحيفته بالحسنات، ومن جهة أخرى يسهل حصوله على ما يرغب.

كثرة الاستغفار

يساعد الاستغفار على تزويد البركة كما أنه يساهم في فتح الأبواب المغلقة ويجلب الفرج للعبد من حيث لا يحتسب ويقيه شر تقلبات الدهر.

بر الوالدين

دعاء واحد من الوالدين يغير حياة العبد ويجعلها أفضل مما يتوقع، وبر الأب والأم يجلب البركة الدائمة في الحياة وفي الذرية، علاوة على ذلك ييسر قضاء الحاجات.

صلاة الحاجة

يتعين على المسلم الذي لديه حاجة عند ربه أن يتجه إليه بركعتين صلاة قضاء الحاجة في وقت السحر ويدعو الله فيهما بما يريد.

شكر الله


شكر الرحمن على مختلف النعم التي أعطاها الله للعبد، ييسر له ما يطلب ويرزقه البركة في كل ما يملك، ومن الجيد أن ينفق المسلم مما رزقه الله حتى يفتح له أبواب الرزق.

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج، فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.


وهذا هو جزء من دعاء القنوت، وقال البعض: يجوز ذكر هذا الدعاء عند الوقوف من الركوع في الركعة الثانية.

 

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