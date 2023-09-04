هيئة الأوقاف تواصل تحقيق مستهدفاتها المالية.. 33.9% زيادة في إيرادات شهر أغسطس

بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٨/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (مائتا مليون وستمائة وأربعون ألفًا وخمسة وثلاثون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٥٠,٧٨٧,٦٨٥) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٣٣.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (٧٨,٠٤٧,٣٧٣) جنيهًا، بنسبة قدرها (٦٣.٧%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.



في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره فقط: (ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، بزيادة قدرها (٦٧,٨٧٩,٥٧٧) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٣.٩%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، وبزيادة قدرها (١٢٩,١١٤,٣١١) جنيهًا، بنسبة قدرها (٥٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢م.



افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 4 / 9 / 2023م اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.



وخلال اللقاء ناقش معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسيادة اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما يتصل بخطة الدعوة ، وقوافل الأئمة والواعظات ، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.



ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وذلك خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.



كما أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و 2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.



وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول ( 4 ) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة ( أ ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، ومن جانبه أشاد اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.