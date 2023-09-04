الأوقاف: افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع باحتفالات نصر أكتوبر

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 4 / 9 / 2023م اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.

افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع خلال احتفالات أكتوبر المجيدة



وخلال اللقاء ناقش أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء ما يتصل بخطة الدعوة ، وقوافل الأئمة والواعظات ، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وذلك خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.



كما أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و 2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.



وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول ( 4 ) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة ( أ ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، ومن جانبه أشاد سيادة اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.

وزير الأوقاف يستقبل وزير الشئون الدينية بماليزيا

فيما استقبل وزير الأوقاف، أمس السيناتور الدكتور حاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور: السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والسيناتور الدكتور محمد عمران، والسيناتور الدكتور سراج الدين بن سحيمي قاضي القضاة الشرعية نائب مدير عام إدارة التنمية الإسلامية، وجفري بن عبد الله رئيس قطاع العلاقات الدولية وإدارة التنمية الإسلامية، والدكتور عبادة توفيق المحاضر في دار القرآن بإدارة التنمية الإسلامية، من الجانب الماليزي.



وبين أن وزارة الأوقاف لها العديد من الإصدارات المتميزة جاوزت 430 إصدارًا عربيًّا ومترجمًا في قضايا التجديد، مؤكدًا أن المجموعة الموجودة بين أيدي الوفد تضم أربعة كتب أساسية وهي: المختصر الشافي في الإيمان الكافي، الكمال والجمال في القرآن الكريم، الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكتاب فن الخطابة، إضافة إلى الترجمات المتميزة لهذه الكتب وفي مقدمتها الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والذي تم ترجمته إلى (14 لغة)، كما تم ترجمة كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى ثماني لغات، كما تم ترجمة كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي إلى (ست لغات)، بالإضافة إلى ما يتم إصداره بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وعن إصدارات رؤية للنشء أكد وزير الأوقاف أنه قد صدر منها حتى الآن 25 إصدارًا من أهمها كتاب أركان الإسلام، وقد تم ترجمته إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، حيث يبسط أركان الإسلام على شكل قصة، ومعه ملحق للطفل يوضح فيها بالصور كيف يتوضأ وكيف يصلي، كما أشار وزير الأوقاف إلى استعداد أكاديمية الأوقاف الدولية لاستضافة نخبة من أئمة دولة ماليزيا لتدريبهم على قضايا التجديد ومهارات التواصل بالأكاديمية.

وفي كلمته نقل السيناتور الدكتور/ حاجي محمد نعيم بن مختار وزير الشئون الدينية بماليزيا تحيات معالي رئيس الوزراء بدولة ماليزيا، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية تقدر جيدًا العلاقات الوثيقة بين ماليزيا ومصر، خاصة في مجال الشئون الإسلامية، حيث تعتبر مصر الوجهة الرئيسية للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في مجال الدراسات الإسلامية مثل الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والقراءات في مختلف المراحل التعليمية حتى مرحلة الدكتوراة، وعن تقديرها أيضًا للدورات التي قدمتها وتقدمها الهيئات والمؤسسات الدينية في مصر لمسئولي الهيئات والمؤسسات الدينية في ماليزيا في مجال الفتاوى والإمامة وغير ذلك.

وأكد وزير الشئون الدينية بدولة ماليزيا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل التعاون، ومناقشة مذكرة التفاهم التي تقدرها وترحب بها الحكومة الماليزية مع وزارة الأوقاف المصرية، حيث نأمل بأن يتم الانتهاء من دراستها قريبًا لتنفيذ البرامج المشتركة بطريقة سلسة ومنظمة.

وأشاد وزير الشئون الدينية بماليزيا خلال اللقاء بالإصدارات الكثيرة والمتنوعة لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه يمكن توسيع التعاون ليشمل البحث والنشر والجهود المبذولة للتصدي للتطرف والكراهية، وأن الحكومة الماليزية تقدر وتثمن عاليًا جهود الأوقاف المصرية في خدمة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير وسنقوم بترجمة بعض إصداراتها إلى اللغة الماليزية.