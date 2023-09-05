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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أقوى دعاء لطرد الشيطان.. احرص عليه وردده يصرف عنك السوء

صدى البلد

الشيطان هو أساس البلايا والمصائب والمشاكل في حياة كل إنسان ، خاصة من يستسلم لوساوسه ويقع فريسة له ، وأقوى ذكرلطرد الشيطان قد يكون آية قرآنية أو ذكر وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع العلماء أن أقوى ذكر لطرد  الشيطان هو تشغيل أو ترديد القرآن الكريم في المنزل أو في أي مكان تتواجد فيه لفترات طويلة ، بالإضافة الى ضرورة المواظبة على أذكار الصباح والمساء يوميا .

أقوى دعاء لطرد الشيطان 

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يريد طرد الشياطين والجن من البيت، أن يقرأ ويستمع إلى سورة البقرة، والتي تقي الإنسان من السحر لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم.

وروي عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» رواه مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين / 1337). والبطلة: هم السحرة.

وفيها أن سورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم، وقد تمت تسميتها بهذا الاسم نسبة لقصة البقرة وبني إسرائيل في عهد النبي موسى -عليه السلام-، وورد حديث عن فضل سورة البقرة ما روي عن أبي مسعود -رضي الله عنه –قال، قال: النبي -صلى الله عليه وسلم- «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، رواه البخارى، وعدد آياتها 286 آية، ففضل هذه السورة عظيم وقد أورد في ذكرها نبينا بأن قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان».

وكذلك ورد في سورة البقرة ألف نهي وألف أمر وخبر طاردة للشيطان ماحقة له ولأعوانه السحرة، قال -صلى الله عليه وسلم-: «اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» البطلة السحرة.


أفضل دعاء يخلصك من الشيطان

( اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا – يرانا هو وقبيلة من حيث لا نراهم اللهم أيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك – وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ) .

(اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكايد الشيطان)، ويكثر من ذكر الله، وقراءة القرآن، ويتعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم ولو في الصلاة) .


أدعية الحفظ من وسواس الشيطان والوقاية منه

( بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كانأعوذ بالله من الشيطان) من دعا به حفظه الله في يومه وليلته من شر الشيطان.
من قرأ أيه الكرسى عند نومه لم يقربه الشيطان الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنه و لا نوم له ما فى السماوات و ما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيئ من علمه إلا بما شاء و سع كرسيه السموات و الأرض و لا يؤده حفظهما و على العلى العظيم و يقول أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه و نفخه.

آيات قرآنية لطرد الشيطان
سورة الفاتحة: (بسم الله الرحمٰن الرحيم* الحمد لله رب العالمين* الرحمٰن الرحيم* مالك يوم الدين* إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
- الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة : (الم* ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين* الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون* والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون* أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون).

آية الكرسي: (الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم).
- (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ۚ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا وإليك المصير
* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۗ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚۚ
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).


أفضل دعاء يخلصك من الشيطان

( اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا – يرانا هو وقبيلة من حيث لا نراهم اللهم أيسه منا كما آيستـه من رحمتك وقنطه منا كما قنطـته من عـفوك – وباعــد بيننا وبينه كما باعـدت بينه وبين رحمتك وجنتك بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ) .

(اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكايد الشيطان)، ويكثر من ذكر الله، وقراءة القرآن، ويتعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم ولو في الصلاة) .

 

أفضل دعاء يخلصك من الشيطان آيات قرآنية لطرد الشيطان أدعية الحفظ من وسواس الشيطان والوقاية منه أقوى دعاء لطرد الشيطان أحسن دعاء لطرد الشيطان

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