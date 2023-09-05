عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

احذروا منتحلي المهن الطبية.. نقيب التمريض تفجر مفاجأة حول 40 مركزًا للتدريب

انتحال المهن
انتحال المهن

تواصل الحكومة حملتها لمواجهة منتحلى الوظائف الطبية والتمريض، حفاظا على صحة المواطنين وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين.

كوثر محمود تسلم محافظ المنيا أسماء 40 مركزا وهميا لتدريب دخلاء المهنة | الشرق برس
انتحال المهن

40 مركز تدريب لدخلاء المهنة

وأكدت الدولة مراراً على ضرورة تكاتف وترابط وتعاون كافة الجهات من أجل القضاء علي الأدعياء والدخلاء ودحرهم وإنزال أشد العقوبات الجنائية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة حتى يرتدع هؤلاء وتُفرض وصاية وهيبة الدولة ولا نأخذ بهم شفقة ولا رحمة ضد الخارجين على القانون.

وفي هذا السياق، التقت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك بمقر محافظة المنيا، لمناقشة عدد من القضايا التي تمس مهنة التمريض.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن اللقاء تناول قضية الدخلاء على المهنة من خريجي الكيانات والأكاديمية الوهمية وغير المرخصة، حيث سلمت نقيب التمريض لمحافظ المنيا كشفًا يضم 40 مركزًا خاص غير مرخص يقوم بتدريب دخلاء المهنة من غير المؤهلين وذلك في محافظة المنيا.

txt

كيف تصدت الدولة لجرائم انتحال صفة ضباط الشرطة ؟ .. القانون يجيب

txt

عقوبة انتحال صفة رجل شرطة في القانون

وشددت الدكتورة كوثر محمود خلال اللقاء على خطورة المراكز غير المرخصة والأكاديميات الوهمية، على المجتمع  حيث ستخرج أفراد غير مؤهلين أو مدربين على ممارسة مهنة التمريض، الأمر الذى يضر بسلامة وأمن المريض ويمس المجتمع ويعيق تطوير المنظومة الصحية.

كما أشادت نقيب التمريض، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا لمحاربة المراكز الوهمية والعمل علي هذه القضية بصورة جيدة بالتواصل مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، للقضاء على المراكز الوهمية وتوعية المجتمع بمخاطر هذه المراكز.

وأضافت أن الاجتماع مع محافظ المنيا، تناول أيضًا تخصيص قطعة أرض لبناء أول نادى ومقر للنقابة الفرعية في محافظة المنيا، وهو الأمر الذى رحب به المحافظ ووجه باتخاذ كل الإجراءات حيال تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء النادي ومقر النقابة بالمنيا.

الحبس سنة وغرامة 200 جنيه.. عقوبة شخص انتحل صفة طبيب بسوهاج
انتحال المهن

هل انتحال الشخصية مرض؟

وأفادت بأن ملف الكيانات الوهمية يحظى باهتمام شديد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث إنه يتابع بشكل مستمر جهود التصدي لتلك الكيانات منذ توليه حقيبة وزارة التعليم العالي وحتى بعد توليه حقيبة وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه داعم لتطوير منظومة التعليم الفني للتمريض وحريص علي تخربج ممرضات وممرضين ذو كفاءة عالية.

تعد عملية انتحال الشخصية ليست جديدة على مجتمعاتنا، أنها قائمة منذ قديم الأزل وترتبط بالحالة النفسية لمرتكبها، الذي كان يرى في نفسه صورة لضابط أو طبيب ولكنه فشل في بلوغ ذلك فيلجأ إلى انتحال الشخصية والتعايش مع ذلك الوضع، ويعد اكتشاف مثل تلك الوقائع ليس بالأمر السهل، نظرا لاختباء العديد ممن ينتحلون الشخصيات بداخل مجتمعات نائية أو ريفية، مما يتعذر معه الإسراع في الكشف عن هويتهم وإلقاء القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

txt

أخبار التكنولوجيا| iPhone 15 يأتي بسرعات أعلى للشحن.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بسياسة جديدة

txt

بطاقة ومستندات شخصية.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بهذه السياسة الجديدة

ومن جانبه، قال أستاذ علم النفس، الدكتور جمال فرويز، إن انتحال الشخصية ينقسم إلى نوعين رئيسين، الأول منهم يندرج تحت الاضطراب النفسى الشديد في شخصية الإنسان، نتيجة حرمانه من منصب محدد كان يرغب في الوصول إليه، وحينما صعب عليه تحقيقه قرر تعويض ذلك الفشل في صورة انتحال الشخصية وهو أمر ناتج عن إحساس بالنقص لدى الشخص، وهذا هو النوع الأكثر شيوعا بين المهووسين بمرض انتحال الشخصية الذين يدعون أنهم شخصيات أخرى غير عن شخصياتهم الحقيقة.

وأضاف فرويز في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك نوع آخر من انتحال الشخصيات وهو الشخص الذي لم يحصل على مؤهل جامعى عالي، فقرر انتحال شخصية الطبيب أو الضابط سعيًا لجنى المال، وهذا النوع ينطبق عليه وصف الشخصية السيكوباتية التي تعاني من أعراض السلبية واللا مبالاة وعدم الاكتراث حيال تصرفاتها مع الآخرين، وفي هذه الحالة يقوم الشخص بتزييف هويته الحقيقية مُختلقًا شخصية أخرى جديدة متقمصًا إياها لتحقيق أغراضه على حساب غيره.

التمريض نقيب التمريض الصحة وزارة الصحة المراكز الوهمية كوثر محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

موضوعات متعلقة

نقيب التمريض تسلم محافظ المنيا أسماء 40 مركزا وهميا لتدريب دخلاء المهنة

بطاقة ومستندات شخصية.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بهذه السياسة الجديدة

انتحال صفة ضابط وتزوير مستندات | قرار عاجل ضد عصابة عمور وشيري

بعد القبض على مجرم..احذر الحبس مدة سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

ترشيحاتنا

بالموبيل..كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفأجاة في مؤشرات القبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ