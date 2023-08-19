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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| iPhone 15 يأتي بسرعات أعلى للشحن.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بسياسة جديدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بقرار من جوجل.. ساعات نظام wear OS 2 الأندرويد تفقد هذه الميزة قريبا

قررت شركة "جوجل" Google أن توقف مساعدها الذكي على ساعات Wear OS الأقدم، وتحديدا تلك العاملة بنظام تشغيل Wear OS 2 أو النسخ الأقدم وستبدأ في تنفيذ قرارها من 31 أغسطس الجاري. 

 

خيبة أمل لمحبي أجهزة «كروم بوك».. جوجل تلغي مشاريعها مع NVIDIA

عمل شركة "جوجل" الأمريكية منذ فترة على مشروع لطرح أجهزتها الكروم بوك  Chromebook الجديدة مزودة ببطاقات رسومات جرافيك من شركة إنفيديا NVIDIA مدمجة، ومع ذلك، تشير أحدث التقارير إلى أن المشروع قد تم إلغاؤه، وبالتالي لن يحصل محبو الـ"كروم بوك" على أجهزة مدعمة بشريحة معالجة الرسوميات القوية المخصصة للألعاب.

 

بقوة 35 وات.. iPhone 15 بسرعات أعلى للشحن

بدأت تظهر صور مسربة لآيفون من الجيل التالي المقرر إزاحة الستار عنه رسميا من قبل Apple في سبتمبر المقبل، من ضمن الصور الأولية يظهر منفذ USB-C في سلسلة  iPhone 15  بديلا عن منفذ Thunderbolt الشهير للعلامة التجارية الأمريكية. 

 

بمعالج Dimensity 7020.. فيفو تكشف رسميا عن هاتف Vivo Y77t

أطلقت شركة "فيفو" الصينية المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية إصدار Y78+ في الصين، والآن تطرح الشركة دون ضجة إعلامية جهاز جديد من سلسلة Y في بلدها الأم. 

 

بطاقة ومستندات شخصية.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بهذه السياسة الجديدة

يتخذ فريق تطبيق X، تحت إشراف المالك الجديد  إيلون ماسك ، خطوات جادة وفعالة في مجال مكافحة الاحتيال في الهوية وانتحال الشخصيات، وذلك بعد سلسلة من المشاكل واجهت التطبيق بسبب انتحال عدد كبير من الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء لعدد كبير من الشخصيات العامة والمؤسسات الشهيرة مما أثر على مصداقية الموقع.

 

كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S24

تحقق شركة "سامسونج" نجاحا كبيرا في سوق الهواتف الرائدة وتنافس أجهزة آيفون بقوة من خلال سلسلة هواتفها الرائدة جالاكسي Samsung Galaxy S23 التي لا تزال من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها في الوقت الحالي خاصة نسخة ألترا Galaxy S23 Ultra ومع ذلك يتطلع عشاق سامسونج إلى معرفة المزيد عما ينتظرهم مع الجيل التالي لسلسلة إس.

 

إمكانيات تنافس سامسونج.. هواوي تطرح جهازا لوحيا جديدا في أوروبا

أطلق عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" تابلت Huawei MatePad متوسط المدى ذات الشاشة 11.5 بوصة في أوروبا ، بعد إطلاقه في ماليزيا والصين.

 

 

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