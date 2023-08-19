أخبار التكنولوجيا| iPhone 15 يأتي بسرعات أعلى للشحن.. تطبيق X يحارب انتحال الشخصية بسياسة جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قررت شركة "جوجل" Google أن توقف مساعدها الذكي على ساعات Wear OS الأقدم، وتحديدا تلك العاملة بنظام تشغيل Wear OS 2 أو النسخ الأقدم وستبدأ في تنفيذ قرارها من 31 أغسطس الجاري.

عمل شركة "جوجل" الأمريكية منذ فترة على مشروع لطرح أجهزتها الكروم بوك Chromebook الجديدة مزودة ببطاقات رسومات جرافيك من شركة إنفيديا NVIDIA مدمجة، ومع ذلك، تشير أحدث التقارير إلى أن المشروع قد تم إلغاؤه، وبالتالي لن يحصل محبو الـ"كروم بوك" على أجهزة مدعمة بشريحة معالجة الرسوميات القوية المخصصة للألعاب.

بدأت تظهر صور مسربة لآيفون من الجيل التالي المقرر إزاحة الستار عنه رسميا من قبل Apple في سبتمبر المقبل، من ضمن الصور الأولية يظهر منفذ USB-C في سلسلة iPhone 15 بديلا عن منفذ Thunderbolt الشهير للعلامة التجارية الأمريكية.

أطلقت شركة "فيفو" الصينية المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية إصدار Y78+ في الصين، والآن تطرح الشركة دون ضجة إعلامية جهاز جديد من سلسلة Y في بلدها الأم.

يتخذ فريق تطبيق X، تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك ، خطوات جادة وفعالة في مجال مكافحة الاحتيال في الهوية وانتحال الشخصيات، وذلك بعد سلسلة من المشاكل واجهت التطبيق بسبب انتحال عدد كبير من الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء لعدد كبير من الشخصيات العامة والمؤسسات الشهيرة مما أثر على مصداقية الموقع.

تحقق شركة "سامسونج" نجاحا كبيرا في سوق الهواتف الرائدة وتنافس أجهزة آيفون بقوة من خلال سلسلة هواتفها الرائدة جالاكسي Samsung Galaxy S23 التي لا تزال من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها في الوقت الحالي خاصة نسخة ألترا Galaxy S23 Ultra ومع ذلك يتطلع عشاق سامسونج إلى معرفة المزيد عما ينتظرهم مع الجيل التالي لسلسلة إس.

أطلق عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" تابلت Huawei MatePad متوسط المدى ذات الشاشة 11.5 بوصة في أوروبا ، بعد إطلاقه في ماليزيا والصين.