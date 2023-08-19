كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S24

تحقق شركة "سامسونج" نجاحا كبيرا في سوق الهواتف الرائدة وتنافس أجهزة آيفون بقوة من خلال سلسلة هواتفها الرائدة جالاكسي Samsung Galaxy S23 التي لا تزال من أفضل هواتف أندرويد التي يمكنك شراؤها في الوقت الحالي خاصة نسخة ألترا Galaxy S23 Ultra ومع ذلك يتطلع عشاق سامسونج إلى معرفة المزيد عما ينتظرهم مع الجيل التالي لسلسلة إس.

أعلنت شركة "سامسونج" مؤخرًا عن هاتفين جديدين قابلين للطي ، بما في ذلك Galaxy Z Fold 5. ولكن الكثير من عشاق العلامة التجارية متشوقين لمعرفة مواصفات سلسلة Galaxy S24 وهي المجموعة التالية من الهواتف الرئيسية القادمة للشركة ، والتي من المقرر إطلاقها في أوائل 2024.

شهد عام 2023 قيام شركة سامسونج بتوحيد لغة التصميم بين هواتفها الرائدة وتلك العادية ومتوسطة المدى، بما في ذلك الطرز المنخفضة التكلفة مثل Galaxy A14. من الصعب تخيل تصميم جديد ثوري لسلسلة إس القادمة، في الغالب ستكون بنفس الشكل نقريبا.

كانت هناك شائعة مفادها أن Samsung يمكنها إلغاء نسخة البلس Galaxy S24 + من تشكيلة منتجاتها ، ولم يتبق سوى Galaxy S24 الأصغر حجمًا و Galaxy S24 Ultra الذي يركز على الأداء الفائق السرعة، وهو ما يعتبر تغيير في سياساتها، بالنظر إلى تاريخ ومنهجية سامسونج، نرى أنها أطلقت ثلاثة متغيرات كل عام منذ Galaxy S10 ، مع وجود طراز Plus الذي يعود تاريخه إلى Galaxy S8 .

يتشابه كل من Galaxy S23 + و S23 Ultra إلى حد كبير، وقد يؤدي التخلي عن أرخص الاثنين إلى دفع بعض المستهلكين إلى إنفاق المزيد للحصول على النسخة ألترا، ولكن حتى الآن الأمر ليس مؤكدا فيما يخص إلغاء نسخة "بلس".

Galaxy S24

بالنسبة للمواصفات الخاصة بسامسونج جالاكسي إس 24، من الأسهل افتراضها، بالنسبة لوحدة المعالجة ستكون من "كوالكوم" شرسحة Snapdragon 8 Gen 3 مع إصدار الولايات المتحدة، وبالتالي تستمر الشراكة بين كوالكوم وسامسونج، وفي الوقت نفسه ، ستكون الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت و 12 جيجابايت بالإضافة إلى مستويات تخزين مختلفة حسب ميزانيتك.

هناك بعض الأخبار المتناثرة تفيد بأن Samsung قد تحاول التبديل مرة أخرى من كوالكوم إلى رقائق Exynos الخاصة بها في أسواق معينة في وقت مبكر من العام المقبل، لتعتمد في نهاية المطاف على شرائحها المصنعة داخليا بالكامل بحلول عام 2027.

يبدو أن أوروبا هي المنطقة الأكثر احتمالاً لأن يتم طرح الهواتف القادمة مع معالجات Exynos بدلا من كوالكوم، وقد تكون خطوة مثيرة للجدل بعد نجاح Galaxy S23 القائم بالكامل على معالجات Qualcomm القوية للغاية والتي وفرت شرائح مخصصة أقوى في الأداء خصيصا لسامسونج.

تشير شائعات أن Galaxy S24 Ultra يحتوي شاشة Dynamic AMOLED 2x مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع مستشعر الكاميرا الأساسي ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل (تقريب بصري 3x) وكاميرا تليفوتوغرافي 10 ميجابكسل (تقريب بصري 10x).

Galaxy S24

يحزم الجهاز Galaxy S24 Ultra بطارية سعة 5000 مللي امبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 45 وات، ويأتي مع شريحة Exynos 2400 في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكوالكوم في أمريكا.

أخيرًا ، تشير تغريدة غامضة من حساب Ice Universe للتسريبات إلى بعض التحسينات على جودة شاشة العرض، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما الذي سيتغير بين الأجيال. بالنسبة للبرمجيات سيكون جالاكسي إس 24 مع واجهة مستخدم One UI 6 أو One UI 6.1 مع نظام تشغيل أندرويد 14 الأحدث.

بالنسبة للكاميرات وإمكانيات التصوير بكل تأكيد سيكون الجيل التالي من سلسلة إس أكثر اقتدارا وقوة في الإمكانيات، مع الانتقال إلى أجهزة استشعار مقاس 1 بوصة الذي أصبح أمرًا شائعًا في جميع أنحاء أوروبا والصين ، لا تتفاجأ إذا قامت Samsung باعتماد هذا المستشعر.

تعتمد Samsung عادةً على مستشعرات ISOCELL الخاصة بها للعدسات الأساسية، نجد أن مع طراز Galaxy S23 Ultra جهاز ISOCELL HP2 مع العدسة الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل

بالنسبة للائحة الأسعار المتوقعة لـ Galaxy S24 فهي بالتأكيد ستكون بسعر أغلى قليلا من الإصدارات الحالية موديل 2023، وإن كان من غير الواضح نسبة الزيادة السعرية بالتحديد، وبالنسبة لموعد الطرح سيكون في يناير القادم أو فبراير على أقصى تقدير.