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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. سامسونج تستعد لإطلاق تابلت مطوي الأول من نوعه

Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها القادمة لإطلاق جهازا لوحيا قابلا للطي في السوق العالمي قريبا.

ونشرت صحيفة "The Independent" البريطانية، نقلا عن تي إم روه، رئيس قطاع أعمال تجربة الأجهزة المحمولة  في Samsung Electronics، أن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج تعتزم بالفعل تقديم جهاز لوحي جديد بشاشة مرنة قابلة للطي على غرار قطاع هواتفها الذكية Samsung Fold.

 

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سامسونج تعتزم إطلاق تابلت قابل للطي
 

بعد الكشف الناجح عن هاتفي Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5، تعتزم سامسونج قريبا طرح أول جهاز لوحي قابل للطي على الإطلاق في السوق العالمية، لذا تستعد العلامة التجارية بنشاط لإطلاق جهاز لوحي قابل للطي هو الأول من نوع.

وعندما سئل "تي إم روه" عن مفهوم جهاز لوحي قابل للطي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وهي مساحة لم تدخلها أي شركة أخرى من قبل، أشار إلى الأجهزة اللوحية لها جاذبية كفئة منتج متعددة الاستخدامات سيضفي على ذلك التنسيق القابل للطي عنصر جذب جديد، وقال روه في مقابلة مع الصحيفة البريطانية: "ستنمو القاتين إلى فئات أخرى مثل الكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر الشخصي وتستمر في التطور".

وأضاف "روه" أن هواتف Samsung Fold، لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها، مشيرا إلى أن الأجهزة اللوحية ستمثل قطاعا جيدا جدًا، وأنه يمكن تطبيق التصميم القابل للطي عليها، كما طبقته سامسونج على الهواتف الذكية.

وشرح روه أسباب مفهوم الجهاز اللوحي القابل للطي، مشيرا إلى الميل البشري الطبيعي للتعامل مع الكتب والمفكرات للقراءة والكتابة، وأكد على سهولة طي هذه الأجهزة وضغطها أثناء عدم استخدامها، وبالتالي حماية المحتوى الثمين.

وفي الوقت نفسه، تستعد شركة سامسونج جميعا لطرح جهازي Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 اللذين تم الإعلان عنهما في شهر يوليو المنصرم للبيع غدا بالأسواق العالمية، تم طرح كلا الهاتفين الذكيين في السوق بمجموعة جديدة من الإمكانيات التي تم ترقيتها، ومفصلة أعيد تصميمها وأكثر عملية ومعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد.

وستطرح سامسونج هاتف Samsung Galaxy Z Fold 5، في السوق الهندية مقابل سعر يبدأ من 154999 روبية هندية، لنموذج التخزين بسعة 256 جيجابايت، وبينما سيتوفر النموذج بسعة 512 جيجابايت مقابل سعر 164999 روبية هندية، وتبلغ تكلفة الطراز الأساسي لهاتف Samsung Galaxy Z Flip 5 بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت في الهند حوالى 99999 روبية، بينما يكلف نموذج التخزين بسعة 512 جيجابايت 109999 روبية.

سامسونج جهاز لوحي تابلت قابل للطي جهاز لوحي قابل للطي Samsung Fold

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