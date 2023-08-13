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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم لـ 7 أيام.. سمارت ووتش من سامسونج لقياس الضغط وتتبع النوم

Galaxy Watch 6 Classic
Galaxy Watch 6 Classic

كشفت شركة سامسونج، عن سلسلة ساعتها الذكية الجديدة  Galaxy Watch 6 والتي تتميز ببطارية أكبر وأقل استهلاكا للطاقة كما أنها يمكن شحنها بسرعة خلال 8 دقائق فقط.

مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 Classic

التصميم والشاشة

تتميز ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 6 Classic، بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الأسود أو الفضي، كما تأتي في حجمين بقياس 43 و47 مليميتر، مع إطار دوار بتصميم نحيف، تحتوي الساعة على زرين فعليين على الجانب الأيمن، زر الصفحة الرئيسية وزر الرجوع.

 

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وتأتي ساعة Galaxy Watch 6 Classic، بشاشة ملونة من نوع Super AMOLED، بحجمين مختلفين بقياس 1.3 و 1.5 بوصة، حاصلة على تصنيف IP68، مما يعني أنها يمكن غمرها في الماء حتى عمق 50 مترا (5ATM)، وهي مصنفة وفقا لمعايير العسكرية MIL-STD-810H.

Galaxy Watch 6 Classic

الأداء وعمر البطارية

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 Classic بواسطة معالج من نوع Exynos W930 المصممة خصيصا من سامسونج، تم أيضا ترقية ذاكرة الوصول العشوائي رام إلى 2 جيجابايت.

ويحتوي الطراز مقاس 43 ملميتر على بطارية بقوة 300 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي الطراز القابل للارتداء بقياس 47 ملميتر على بطارية 425 مللي أمبير في الساعة، وتدعي سامسونج أن الساعة يمكن أن تدوم حتى يومين بشحنة واحدة مع الاستخدام المعتاد أو حتى 7 أيام مع وضع توفير الطاقة.

Galaxy Watch 6 Classic

البرمجيات والميزات الصحية

تعمل الساعة على نظام التشغيل Wear OS 4 وواجهة المستخدم One UI 5 من سامسونج، وتحتوي ساعة Galaxy Watch 6 Classic على مجموعة متنوعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية لتتماشى مع قائمة طويلة من أجهزة الاستشعار، حيث تحتوي على مستشعر معدل ضربات القلب، ومستشعر الرسم الكهربائي للقلب ECG، ومستشعر ضغط الدم، ومستشعر قياس نسبة الأكسجين بالدم SpO2، ومستشعر BIA، وميزة الكشف عن السقوط.

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم والرسم الكهربائي للقلب، تساعد خاصية التنبيه بعدم انتظام ضربات القلب عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى أثناء النوم.

ويمكن للساعة تتبع جودة نومك ومدته، بالإضافة إلى أنماط الشخير ودرجة حرارة الجلد أثناء الليل، كما يمكن أن تمنحك درجة نوم وبعض النصائح الشخصية لتحسين عادات نومك، بالإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين.

السعر

يتم بيع إصدار Galaxy Watch 6 Classic، في اللونين الأسود والفضي مقابل سعر يبدأ من 12550 جنيه مصري.

Galaxy Watch 6 Classic
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