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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخفيض ضخم.. خصم 45% على وحش سامسونج جالاكسي S22 ألترا

جوال سامسونج جالاكسي
جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

يتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بالعديد من المواصفات الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف أندرويد بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو مزود بإعدادات كاميرا قوية تقدم صوراً وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا في الإمارات.

خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

لحسن الحظ، حصل جوال جالاكسي S22 ألترا من سامسونج، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الالكترونية في الإمارات، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 5299 درهمًا إماراتيًا، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 2893 درهمًا إماراتيًا شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

 

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وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف 2406 دراهم إماراتية، بنسبة الخصم تصل 45%، ويتوفر جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، إصدار الشرق الأوسط باللون الأخضر.

خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا

يأتي جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، مع شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تبلغ دقتها 1440 × 3080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويتميز جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بتصميم أنيق بدون حواف من كلا الجانبين، مع إطار من المعدن وغطاء خلفي من زجاجي محمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ لمقاومة الخدوش والصدمات، تبلغ أبعاد الهاتف 163.3 × 77.9 × 8.9  ملميتر، ويزن حوالي 228 جراما.

وجاء جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرتين بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا بزواية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

ويحزم جوال سامسونج جالاكسي S22 ألترا، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويتوفر الهاتف في 4 ألوان هي الأبيض والأسود والنحاسي والأخضر.

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