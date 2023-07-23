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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض لا يقاوم.. تخفيض كبيرعلى جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra 5G

عادت موجة التخفيضات الكبرى لعام 2023، حيث تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار خصومات مذهلة على هواتف Galaxy الذكية من سامسونج، مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف الشركة باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

خصم 35% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

و حصل هاتف سامسونج المميز الذي ينطلق تحت اسم Galaxy S23 Ultra 5G، على تخفيض كبير في أسعاره مما جعله في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 35% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

 

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وحصل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، ثنائي الشريحة على خصم يصل إلى 35% في الإمارات، وكان السعر الأصلى للجهاز على المتجر الالكتروني يبلغ 4949 درهم إماراتي، ليصبح سعر هذا الجهاز المتميز بعد الخصم 3199 درهم إماراتي، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.

خصم 35% على جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

مواصفات جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G


ويتميز جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

Galaxy S23 Ultra 5G

ويتمتع جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بـ4 كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويعمل جوال سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويعمل جوال Galaxy S23 Ultra 5G، بواجهة المستخدم OneUI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويحزم الهاتف بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

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