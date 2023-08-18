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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجهزة GALAXY لن تتلقى تحديثات سامسونج نهائيا.. شوف تليفونك بينها

سامسونج Galaxy
سامسونج Galaxy

تتبع شركة سامسونج Samsung، سياسة محددة لتوفير تحديثات البرامج الخاصة بها، وتحدد هذه السياسة المدة التي تتلقى خلالها أجهزة Galaxy التحديثات فيها، لذا تصل بعد هواتف الشركة إلى نهايتها في الميعاد المحدد لها، ولن تتلقى هذه الأجهزة بعد ذلك أي تحديثات برامج جديدة من الشركة.

وتنص سياسة سامسونج السابقة، أن الشركة ستقدم تحديثات البرامج لمدة تصل إلى 5 سنوات فقط، مع تلقي الأجهزة الرئيسية لـ 3 تحديثات كحد أقصى، وخلال عام 2022، أجرت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية تغييرات على هذه السياسة ووسعت أهلية البرامج لبعض الأجهزة سنوضحها لك فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "gizchina".

 

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أجهزة لن تتلقى تحديثات سامسونج بعد الآن

 

استبعدت سامسونج عددا من أجهزة Galaxy التي تم طرحها في عام 2019 من تلقي أي تحديثات برامج أخرى بعد الآن، هذا يعني أن هذه الأجهزة لن تتلقى أي تحديثات مهمة أو ثانوية من الآن فصاعدا، ومن بين الأجهزة التي لم تعد مؤهلة للحصول على تحديثات جديدة الهواتف والأجهزة اللوحية التالية:

Galaxy S10, S10+, and S10e
Galay X Cover 4S
Galaxy A80
Galaxy A40
Galaxy A10
Galaxy A30
Galaxy A50
Galaxy Tab A10.1 (2019)
Galaxy Tab S5e
Galaxy Tab S6

ومع ذلك، تصدر سامسونج أحيانا تحديثات إضافية في شكل تصحيحات أمان، فعلى سبيل المثال، مر على أجهزة سلسلة Galaxy S10 أربع سنوات، ووفقا لسياسة سامسونج السابقة، لم تعد هذه التشكيلة تتلقى تحديثات جديدة بعد التحديث الأمني الصادر ​​في مارس 2023، ومع ذلك، كان هناك خطوة غير متوقعة من الشركة طرحت خلاله تحديث جديد لبعض طرازات هذه المجموعة في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، حتى بعد انتهاء الدعم الرسمي للبرامج، فاجأت سامسونج المستخدمين بإصدار تحديث جديد لهواتف Galaxy S10 و S10 + و S10e، بعد أكثر من عاما كاملا على مرور المدة الزمنية التي تنص عليها سياسة الشركة، مما يعني أنه وفقا للسياسة الأولية، لم تتم جدولة تلقي أي تحديثات جديدة بعد التحديث الأمني ​​لشهر مارس 2023.

 

قائمة بأجهزة سامسونج Galaxy التي ستتلقى تحديثات البرامج للأربع سنوات القادمة

 

سلسلة Galaxy S منها: Galaxy S22 و S22 + و S22 Ultra بالإضافة إلى Galaxy S21 و S21 + و S21 Ultra و S21 FE وسلسلة S القادمة.


سلسلة Galaxy Z:  منها Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 وسلسلة Z القادمة
سلسلة Galaxy A: أجهزة السلسلة A.


أجهزة Galaxy اللوحية: Galaxy Tab S8 و S8 + و S8 Ultra وسلسلة أجهزة Tab S.

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