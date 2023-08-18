أجهزة GALAXY لن تتلقى تحديثات سامسونج نهائيا.. شوف تليفونك بينها

تتبع شركة سامسونج Samsung، سياسة محددة لتوفير تحديثات البرامج الخاصة بها، وتحدد هذه السياسة المدة التي تتلقى خلالها أجهزة Galaxy التحديثات فيها، لذا تصل بعد هواتف الشركة إلى نهايتها في الميعاد المحدد لها، ولن تتلقى هذه الأجهزة بعد ذلك أي تحديثات برامج جديدة من الشركة.

وتنص سياسة سامسونج السابقة، أن الشركة ستقدم تحديثات البرامج لمدة تصل إلى 5 سنوات فقط، مع تلقي الأجهزة الرئيسية لـ 3 تحديثات كحد أقصى، وخلال عام 2022، أجرت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية تغييرات على هذه السياسة ووسعت أهلية البرامج لبعض الأجهزة سنوضحها لك فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "gizchina".

أجهزة لن تتلقى تحديثات سامسونج بعد الآن

استبعدت سامسونج عددا من أجهزة Galaxy التي تم طرحها في عام 2019 من تلقي أي تحديثات برامج أخرى بعد الآن، هذا يعني أن هذه الأجهزة لن تتلقى أي تحديثات مهمة أو ثانوية من الآن فصاعدا، ومن بين الأجهزة التي لم تعد مؤهلة للحصول على تحديثات جديدة الهواتف والأجهزة اللوحية التالية:

Galaxy S10, S10+, and S10e

Galay X Cover 4S

Galaxy A80

Galaxy A40

Galaxy A10

Galaxy A30

Galaxy A50

Galaxy Tab A10.1 (2019)

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

ومع ذلك، تصدر سامسونج أحيانا تحديثات إضافية في شكل تصحيحات أمان، فعلى سبيل المثال، مر على أجهزة سلسلة Galaxy S10 أربع سنوات، ووفقا لسياسة سامسونج السابقة، لم تعد هذه التشكيلة تتلقى تحديثات جديدة بعد التحديث الأمني الصادر ​​في مارس 2023، ومع ذلك، كان هناك خطوة غير متوقعة من الشركة طرحت خلاله تحديث جديد لبعض طرازات هذه المجموعة في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، حتى بعد انتهاء الدعم الرسمي للبرامج، فاجأت سامسونج المستخدمين بإصدار تحديث جديد لهواتف Galaxy S10 و S10 + و S10e، بعد أكثر من عاما كاملا على مرور المدة الزمنية التي تنص عليها سياسة الشركة، مما يعني أنه وفقا للسياسة الأولية، لم تتم جدولة تلقي أي تحديثات جديدة بعد التحديث الأمني ​​لشهر مارس 2023.

قائمة بأجهزة سامسونج Galaxy التي ستتلقى تحديثات البرامج للأربع سنوات القادمة

سلسلة Galaxy S منها: Galaxy S22 و S22 + و S22 Ultra بالإضافة إلى Galaxy S21 و S21 + و S21 Ultra و S21 FE وسلسلة S القادمة.



سلسلة Galaxy Z: منها Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 وسلسلة Z القادمة

سلسلة Galaxy A: أجهزة السلسلة A.



أجهزة Galaxy اللوحية: Galaxy Tab S8 و S8 + و S8 Ultra وسلسلة أجهزة Tab S.