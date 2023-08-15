لو موبايلك سامسونج.. تحديثات أمنية مهمة لهذه الهواتف

انشغلت شركة سامسونج الكورية خلال الفترة الماضية بإصدار البرنامج التجريبي One UI 6.0 لسلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S23. ومع ذلك ، فقد قاموا أيضًا بإصدار تصحيحات أمان شهرية للهواتف الأخرى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina أحدث تصحيحات الأمان لشهر أغسطس 2023 متاحة الآن لاثنين من الهواتف الذكية متوسطة المدى من العلامة التجارية الشهيرة، وهما Galaxy A04s و Galaxy A52s. لا يتضمن هذا التحديث أي ميزات أو إضافات جديدة إلى واجهة مستخدم One UI ، ولكنه تصحيح أمان مهم ورئيسي فقط.

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يتلقى كلا من سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy A04s و Galaxy A52s تحديث لتصحيح الأمان الخاص بشهر أغسطس في عدد كبير من الدول، بما في ذلك جمهورية الدومينيكان وكولومبيا والمكسيك وبيرو وأوروغواي والإكوادور وباراغواي وغواتيمالا وترينيداد وتوباغو وبنما، وفي المرحلة التالية سيكون متاحا للدول الأخرى

يمكن للمستخدمين في هذه المناطق تنزيل التحديث من خلال الانتقال إلى الإعدادات> ثم النقر على تحديث البرنامج> ثم اختيار التنزيل والتثبيت. إصدار البرنامج الثابت لشهر أغسطس لتحديث Galaxy A04s هو A047MUBS4CWG1.

تلقى Galaxy A52s أيضًا تصحيح الأمان في أغسطس 2023 في النمسا ودول الشمال ولوكسمبورغ وسويسرا وجنوب شرق أوروبا والمجر. إصدار البرنامج الثابت لتحديث A52s هو برقم كودي A528BXXS4EWGB.

لا تتضمن هذه التحديثات تحديث واجهة المستخدم إلى One UI 6.0 المرتقبة بشدة من قبل عملاء سامسونج. لكن كلاً من Galaxy A04s و A52s مؤهلان لتحديث One UI 6.0 المستند إلى نظام تشغيل أندرويد 14 الجديد ، والذي من المتوقع إصداره في وقت لاحق في العام المقبل.

تصدر Samsung تصحيحات أمان شهرية لجميع أجهزتها ، بدءا من الأجهزة الموفرة في الميزانية إلى الهواتف الفلاج شيب الرائدة، قد لا تكون هذه التصحيحات مثيرة مثل تنزيل الميزات الجديدة والتحديثات الخاصة بالواجهة، لكنها ضرورية لحماية جهازك من البرامج الخبيثة ومحاولات القرصنة والتسلل للجهاز وسرقة بياناتك لذلك من المهم أن تحافظ على جهازك محدثًا بأحدث تصحيحات الأمان.