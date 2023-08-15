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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل 5 موبايلات سامسونج للشباب في 2023

أفضل 5 موبايلات سامسونج
أفضل 5 موبايلات سامسونج للشباب في 2023

يبحث الشباب دائمًا عن الهواتف الذكية التي تتمتع بأحدث الميزات والتقنيات، وتقدم لهم تجربة استخدام مميزة. وتعتبر شركة سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، وتقدم مجموعة متنوعة من الهواتف التي تلبي احتياجات الشباب.

 

فيما يلي أفضل 5 موبايلات سامسونج للشباب في 2023:

 

• Samsung Galaxy S23 Ultra

 

يعد Samsung Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف ذكي من سامسونج في عام 2023، ويتمتع بشاشة كبيرة بحجم 6.8 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة.

 

• Samsung Galaxy S23+

 

يعد Samsung Galaxy S23+ هو الهاتف الذكي الأقرب إلى Galaxy S23 Ultra، ويتمتع بشاشة بحجم 6.6 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة.

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• Samsung Galaxy S23

 

يعد Samsung Galaxy S23 هو الهاتف الذكي الأصغر في سلسلة Galaxy S23، ويتمتع بشاشة بحجم 6.1 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة.

 

• Samsung Galaxy A53 5G

 

يعد Samsung Galaxy A53 5G هو أحد أفضل الهواتف الذكية من سامسونج في الفئة المتوسطة، ويتمتع بشاشة بحجم 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة.

 

• Samsung Galaxy A33 5G

 

يعد Samsung Galaxy A33 5G هو الهاتف الذكي الأرخص في سلسلة Galaxy A33، ويتمتع بشاشة بحجم 6.4 بوصة، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل، ومعالج قوي، وبطارية كبيرة.

تتميز جميع هذه الهواتف الذكية بأحدث الميزات والتقنيات، وتقدم تجربة استخدام مميزة للشباب. وتعتبر هذه الهواتف خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يتمتع بأداء قوي، وشاشة كبيرة، وكاميرا مميزة، وبطارية كبيرة.

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