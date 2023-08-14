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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 3000 جنيه على نجم هواتف سامسونج S23

خصم أكثر من 3000
خصم أكثر من 3000 جنيه على نجم هواتف سامسونج S23

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون الولايات المتحدة يبيع هاتف سامسونج الأحدث Samsung Galaxy S23 بخصم يقدر بـ 103 دولارات أمريكي (أي ما يعادل أكثر من 3000 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 696 دولارا.

خصم أكثر من 3000 جنيه على نجم هواتف سامسونج S23

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23


• الشاشة: شاشة AMOLED مقاس 6.1 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز

• المعالج: معالج Snapdragon 8 Gen 2

• الذاكرة: 8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

• التخزين: 128/256 جيجابايت من التخزين الداخلي

• الكاميرا: كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل

• البطارية: بطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط

• نظام التشغيل: أندرويد 13

 

سامسونج Galaxy S23 هو هاتف ذكي من الفئة الرائدة يأتي بشاشة صغيرة ومعالج قوي وكاميرات رائعة وبطارية كبيرة. إنه أحد أفضل الهواتف الذكية المتوفرة في السوق اليوم.

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