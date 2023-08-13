لو موبايلك رخيص .. نصائح تخليك تلتقط صور بروفشنال بالكاميرا

في الآونة الأخيرة، أصبح من الممكن التقاط صور احترافية باستخدام الهواتف الذكية بفضل التحسينات الكبيرة في جودة الكاميرا.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الهواتف الذكية ذات الكاميرات الرخيصة التي يمكنها التقاط صور رائعة.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على التقاط صور احترافية باستخدام هاتفك الذكي الرخيص:

• استخدم الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان. تعتبر الإضاءة الطبيعية أفضل من الإضاءة الاصطناعية لأنها أكثر نعومة وطبيعية. إذا كنت بحاجة إلى استخدام الإضاءة الاصطناعية، فتأكد من استخدام إضاءة كافية حتى لا تكون الصور مظلمة أو مشرقة للغاية.

• استخدم وضع البورتريه. يسمح لك وضع البورتريه بإنشاء صور ذات خلفية ضبابية، مما يعطي الصور مظهرًا احترافيًا.

• قم بضبط إعدادات الكاميرا يدويًا. إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من التحكم في صورك، فيمكنك ضبط إعدادات الكاميرا يدويًا، مثل التعريض الضوئي وسرعة الغالق وفتحة العدسة.

• استخدم فلاش الهاتف الذكي بحكمة. يمكن أن يكون الفلاش مفيدًا في ظروف الإضاءة المنخفضة، ولكنه يمكن أن يتسبب أيضًا في ظهور الصور باهتة أو مشرقة للغاية. استخدم الفلاش فقط عندما يكون ضروريًا.

• قم بتحرير الصور باستخدام تطبيق مخصص. هناك العديد من التطبيقات المتاحة التي يمكن أن تساعدك على تحرير الصور الخاصة بك وتحسينها. يمكنك استخدام هذه التطبيقات لضبط الألوان والسطوع والتباين والتعريض الضوئي والعديد من الإعدادات الأخرى.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك التقاط صور رائعة باستخدام هاتفك الذكي الرخيص. لذا، لا تتردد في تجربة الكاميرا الخاصة بك والإبداع في التصوير.