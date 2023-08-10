موبايل الغلابة.. أرخص هاتف سامسونج تشتريه من مصر

كشفت شركة سامسونج عن واحد من أرخص الهواتف الذكية لها في مصر، وهو هاتف Samsung Galaxy A03s، الذي يتميز بسعره المنخفض ومواصفاته الجيدة.

يتوفر هاتف Galaxy A03s في مصر بسعر 4300 جنيه مصري، ويتميز بشاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع TFT LCD، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

ويتوفر هاتف Galaxy A03s في مصر بألوان الأسود والأزرق والأحمر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03s:

• الشاشة: شاشة مقاس 6.5 بوصة من نوع TFT LCD

• المعالج: MediaTek Helio P35

• الذاكرة العشوائية: 3 جيجابايت

• الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت

• الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل و2 ميجابكسل و2 ميجابكسل

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 5 ميجابكسل

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام التشغيل: Android 11

• السعر: 4300 جنيه مصري

مميزات هاتف Samsung Galaxy A03s:

• سعره المنخفض

• مواصفاته الجيدة

• عمر البطارية الطويل

• شاشة كبيرة

• كاميرا خلفية ثلاثية

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• نظام التشغيل Android 11

عيوب هاتف Samsung Galaxy A03s:

• لا يدعم الشحن السريع

• لا يدعم الجيل الخامس (5G)

• لا يدعم ميزة NFC

تقييم هاتف Samsung Galaxy A03s:

يعد هاتف Samsung Galaxy A03s من أفضل الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية، حيث يتميز بسعره المنخفض ومواصفاته الجيدة، وعمر البطارية الطويل، وشاشة كبيرة، وكاميرا خلفية ثلاثية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ونظام التشغيل Android 11.