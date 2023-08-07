عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 5200 جنيه على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

خصم 5200 جنيه على
خصم 5200 جنيه على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بنفس إم

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا الهندي يبيع هاتف سامسونج الأحدث للفئة المتوسطة Samsung Galaxy A54 بخصم يقدر ب 153 يورو (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 347 يورو.


هاتف سامسونج Galaxy A54

 

يأتي هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بمميزات خارقة فمثلا الكاميرا الرئيسية الآن هي نفسها 50 ميجابيكسل التي تستخدمها سامسونج في هاتف Galaxy S23 الأغلى ثمناً.

يأتي هاتف سامسونج جالكسي A54  ،  مع شاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة بدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم تقنية Vision Booster.   

وتبلغ قياسات هاتف سامسونج Galaxy A54 حوالي 158.2x76.7x8.2 ملم ويزن حوال 202 جرام.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بواسطة معالج الشركة  Exynos 1380 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

مستشفى كاملة في صباعك.. سامسونج تصنع خاتما جديدا للمرضى وكبار السن 

ببلاش.. أفضل موبايل سامسونج بسعر اقتصادي في مصر

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy A54 تصنيف IP67 للحماية من الغبار والماء بالإضافة إلى أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 25 وات.


يقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f / 1.8 وكاميرا تصوير ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.4.  توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy A54 أجهزة سامسونج أرخص هاتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

اوعى حد يستقيل| فرمان جديد من مرتضى منصور

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

موضوعات متعلقة

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

موبايل جديد من شاومي للفئة المتوسطة بـ 4000 جنيه فقط 

بسعر أرخص من الموبايل.. أحدث تابلت بشحن يصل إلى 180 يوما

أخيرا واتساب يحمي أكبر قاعدة من المستخدمين.. اعرف طريقة تفعيل الميزة

تعرف على أرخص Air Fryer في مصر.. لمحدودي الدخل 

مفاجأة مبشرة .. تعرف على الموعد النهائي لإطلاق موبايل iPhone 15

تحذير خطير من جوجل لأي مستخدم إنترنت..يتعلق بخصوصيتك وأمانك

بسبب ارتفاع الأسعار .. إزاي تحافظ على موبايلك عشان يعيش معاك أطول وقت ممكن

ترشيحاتنا

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

الحقبة السوفيتية.. أوكرانيا تزيل المطرقة والمنجل من تمثال ضخم في كييف| صور

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

بوريل: الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العلاقات مع الصين

بفائدة 22% و40%.. أعلى 10 شهادات ادخارية بالجنيه والدولار تطرحها البنوك المصرية

تنسيق الجامعات 2023 .. شروط القبول بكليات التجارة للشعبة الإنجليزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: لازم نقول الحمد لله علي نعمة العرق في الحر

تشنجات واضطراب عصبي.. معلومات خطيرة عن مرض سيلين ديون

بعد تصدره التريند.. سماح نوح تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ