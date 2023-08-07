"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

أصدرت شركة "آبل" الأميركية تحذيرًا لمستخدمي آيفون بشأن الإصدار الجديد "iOS 17"، الذي تستعد لإطلاقه قريبًا.

ووفقًا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن من يمتلك أحد الطرازين "iPhone 8" أو "X"، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، حيث لن يكونا قادرين على تحديث نظامهما إلى "iOS 17".

تم إصدار الهاتفين في عام 2017، وعادة ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد مرور 6 سنوات، وبالتالي، لن يتمكن مالكو "iPhone 8" و iPhone X" من الاستفادة من الحصول على آخر تحديثات البرامج والميزات التي ستُقدمها "iOS 17". كما سيفقدون أيضًا التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل هواتفهم أكثر عرضة للتهديدات من البرامج الضارة والفيروسات.



ومن المتوقع أن يتم إصدار "iOS 17" في منتصف سبتمبر 2023، وبالتالي يتاح للمستخدمين حوالي 30 يومًا للتحضير.

وفيما يتعلق بالاستبدال، يبلغ سعر الاستبدال لجهاز "iPhone X" في حالة جيدة حاليًا حوالي 190 دولارًا، بينما يبلغ سعر "iPhone 8" حوالي 90 دولارًا وسعر "iPhone 8 Plus" حوالي 152 دولارًا.

ويجب ملاحظة أن هواتف آيفون الأحدث ستكون قادرة على دعم "iOS 17"، بما في ذلك iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، و iPhone 12 و iPhone 12 Mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، و iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، وأخيرًا iPhone 14 و iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.