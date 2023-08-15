السعر وموعد الطرح.. معلومات عن ساعة جوجل Pixel Watch 2

فشلت شركة جوجل في تقديم ساعة ذكية قادرة على المنافسة مع العلامات التجارية الأخرى من أمثال سامسونج و آبل، وقدمت الجيل الأول من ساعاتها "جوجل بيكسل" بعدد من نقاط الضعف الواضحة التي جعلتها تتخلف عن مثيلاتها في السوق.

ووفقا لتقرير موقع androidpolice التقني، جاء الجيل الأول من ساعات جوجل بيكسل الذكية ببطارية عمرها قصير ومتوسط في أحسن الأحوال وعلى الرغم من تفوقها من ناحية لغة التصميم والجابية الشكلية إلا أنها كانت بها عيوب كبيرة في نظام التشغيل مع شاشة عرض بمعدل تحديث 30 هرتز فقط.

جوجل بيكسل

ويبدو أن شركة “جوجل” تنبهت للمشاكل التي لاحقت الجيل الأول من ساعاتها الذكية وتنوي تصحيح هذه العيوب مع الجيل الثاني من Google Pixel Watch 2 وبالفعل بدأت تظهر تسريبات عن المواصفات التقنية التي ستكون عليها، والجدول الزمني المحدد للإطلاق والسعر المتوقع، إليك في السطور التالية كل المعلومات المتاحة عن الساعة المنتظرة.

التصميم والمواصفات لـ Pixel Watch 2

وستكون بترقيات كبيرة من حيث الأجزاء الداخلية وستكون مع معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon W5 بدلا من شريحة سامسونج في الجيل الأول، وهو ما يعني زيادة ملحوظة في الأداء وعمر البطارية.

وتزعم تقارير متداولة بقوة أن البطارية ستكون سعة 306 مللي أمبير في الساعة بدلا من 294 مللي أمبير الموجودة في الجيل الحالي كما ستأتي مع دعم النطاق العريض (UWB) ، على الرغم من أن هذه الخاصية لم يتم توضيحها حتى الآن في وثائق FCC التي تم رصدها مؤخرا.

واجهة ساعات جوجل بيكسل

وسيتم طرح ساعة جوجل بيكسل ووتش 2 في متغيرين رئيسيين، منها نسخة الواي فاي والأخرى LTE كما سيكون مدمج بها مساعد جوجل الذكي، ولكن من ناحية التصميم يبدو أن الشركة تلجأ إلى مواد خام أقل في التكلفة، يمكن أن يكون هيكل الساعة الجديدة مصنوعًا من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن المعروف أن الألمنيوم أقل متانة من الفولاذ، مما يعني أن جسم الساعة الجديدة قد يكون أكثر عرضة للخدوش من الموديلات القديمة.

وستأتي ساعة جوجل بيكسل ووتش 2 الجديدة بنظام تشغيل Wear OS 4 وهو نفس النظام الموجود في ساعات سامسونج جالاكسي ووتش 6 موديل العام الحالي.

بالنسبة للجدول الزمني للإطلاق رسميا بالأسواق حتى الآن غير معلن من قبل العلامة التجارية الأمريكية ولكن على الأرجح سيكون متزامنا مع إطلاقها منتجات جوجل بيكسل 8 و 8 برو في حدث جوجل أكتوبر القادم، أما بالنسبة للسعر المتوقع بكل تأكيد ستكون أغلى من 350 دولار، وهي تكلفة الموديل الحالي.