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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة 35 وات.. iPhone 15 بسرعات أعلى للشحن

Apple
Apple

بدأت تظهر صور مسربة لآيفون من الجيل التالي المقرر إزاحة الستار عنه رسميا من قبل Apple في سبتمبر المقبل، من ضمن الصور الأولية يظهر منفذ USB-C في سلسلة  iPhone 15  بديلا عن منفذ Thunderbolt الشهير للعلامة التجارية الأمريكية. 

من المتوقع على نطاق واسع أن تأتي المتغيرات الأساسية من الجيل التالي من  آبل  Apple بمنفذ USB-C امتثالا لمعايير الاتحاد الأوروبي، الأكثر من ذلك أنه بعد أن كان عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقرا رئيسيا له متخلفا بشكل كبير عن منافسيه العاملين بنظام أندرويد في تبني سرعات شحن سريعة لأجهزة “آيفون” الخاصة به، يلحق بالركب مع تقديم سرعات شحن جديدة أسرع وفقا لتقرير من موقع 9to5Mac.

Apple 

كشف مصادر مطلعة لـ  9to5Mac أن سلسلة iPhone 15 ستأتي بسرعات شحن أسرع تصل إلى 35 وات، وستكون هذه ترقية مرحب بها جدا في وقت تشتد الحاجة إلى سرعات أعلى نظرًا لأن الطرز الأساسية تأتي بسرعة شحن سلكية 20 وات بطيئة للغاية بينما تصل إلى الحد الأقصى عند 27 وات مع نسخة Pro الأكثر قدرة، يمكن أن تقلل سرعة الشحن التي تمت ترقيتها من وقت الشحن حيث يستغرق حاليًا حوالي ساعتين لتعبئة جهاز iPhone 14 Pro Max بالكامل.

يضيف التقرير الجديد أن هناك شيئًا واحدًا لا يزال غير واضح تماما، وهو سرعة الشحن لكل طراز على حدى، هل ستكون قدرة الشحن الجديدة مقتصرة على نسخ البرو الأعلى فقط أم تشمل الطرز الأساسية أيضا من iPhone 15 بالنظر إلى سجل Apple في التمييز بين نسخ البرو والنسخ العادية الأساسية الأقل في السعر، يبدو أن الاحتمال الأكبر أن يكون سرعة الشحن الجديدة لنسخ "برو" فقط.

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من ضمن الأقاويل المنتشرة حول سلسلة Apple iPhone 15 هو أنها تتميز  بتقنية البطارية المكدسة، بجانب القول المزعوم أن منفذ Thunderbolt قد يوفر سرعات شحن أسرع للهاتف الفلاج شيب القادم. بالإضافة إلى ذلك ، تبيع Apple أيضًا شاحنًا مزدوجً المنفذ نوع USB-C بقوة 35 وات تم طرحه منذ العام الماضي بالإضافة إلى شاحن USB-C بقوة 30 وات لجهاز MacBook Air، كلاهما يدعم شحن أجهزة iPhone بأقصى سرعة ممكنة.

في وقت سابق من شهر مارس الماضي ، قال الخبير والمحلل التكنولوجي Ming-Chi Kuo إن iPhone 15 قد يدعم سرعات الشحن السريع عبر USB-C ولكن فقط مع الكابلات المعتمدة.

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