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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يدمر البطارية .. تحذير عاجل من آبل لمستخدمي هواتف آيفون

آبل تصدر تحذيرا عاجلا
آبل تصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل الأمريكية تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون لقيامهم بشحن هواتفهم الذكية أثناء النوم وتركها حتى الصباح، حيث يعد هذا الخطأ شائعًا بالنسبة للكثير من المستخدمين، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير عمر البطارية. 

 

وبحسب موقع UNILAD فإن شركة آبل طلبت من المستخدمين التوقف عن شحن الهاتف طوال الليل تمامًا والتأكد من أن الهاتف لا يتم شحنه مكان ذو درجة حرارة مرتفعة. 

 

وأوضحت الشركة أن شحن بطارية هواتف آيفون وهي مغطاة وغير قادرة على التهوية قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة للهاتف مثل انتفاخ البطارية وارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، مما قد يؤدي لانفجارها في بعض الأحيان. 

 

ولا يقتصر الأمر على شحن بطارية الهاتف طوال الليل فقط، بل إن الشركة حذرت أيضًا صراحة من تغطية الهواتف بلحاف أو وسادة.

 

وأضافت الشركة أن "استخدم الحس السليم لتجنب المواقف التي يكون فيها جلدك على اتصال بجهاز أو محول الطاقة أو شاحن لاسلكي عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات طويلة من الزمن.

 

وطالبت الشركة بعدم النوم بجوار جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي ، أو وضع هذه الأجهزة تحت بطانية أو وسادة أو حتى بجوار الجسم عند توصيلها بمصدر طاقة.

 

 

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