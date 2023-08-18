المعالج الأقوى في العالم.. شاهد الصور الأولية لـ iPhone 15 Pro

تستعد شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق سلسلة هواتف الذكية الجديدة iPhone 15 القادمة الشهر المقبل، و مع اقتراب موعد إزاحة الستار عنها رسميا، ظهر عدد متزايد من التسريبات.

كشف حساب Ice Universe الشهير بتسريباته الآن النقاب عن ثلاث صور لنموذج أولي من طراز Apple iPhone 15 Pro المصنوع من الألومنيوم ، مما يوفر لمحة عن تجربة المستخدم مع الجيل التالي من هواتف آيفون iPhone.

من المتوقع أن يتميز iPhone 15 Pro بإطارات أنحف من الجيل الحالي، ومنفذ USB-C، تكشف الصور المسربة الأولية أن iPhone 15 Pro يحتفظ بالجزيرة الديناميكية التي تحتوي على الكاميرا السيلفي، ولكن يبدو أنها خضعت لبعض التعديلات لأن الكاميرا الأمامية تبدو منفصلة الآن ومع ذلك ، قد يحافظ الإصدار النهائي على مظهر شبيه للجيل السابق.

iPhone

تظهر حواف الشاشة نحيفة في كل الجوانب بشكل متساوٍ، مما يضمن قبضة مريحة، ونجد في الصور أيضا منفذ USB-C ، مما يؤكد شائعات سابقة عن انتقال Apple التدريجي بعيدًا عن منفذ الـ Lightning التي طالما قدمته في منتجاتها واشتهرت به.

تهدف Apple إلى تقليل حجم الحواف في موديلاتها الجديدة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max من 2.2 مم إلى 1.5 مم ، باستخدام تقنية الضغط المنخفض بالحقن الزائد (LIPO) ، والتي نجحت قبل ذلك مع ساعات آبل Apple Watch، و من المرجح أن تمتد هذه التكنولوجيا إلى iPad في المستقبل القريب.

iPhone

من المقرر مبدئيًا عقد مؤتمؤ الكشف عن الأجهزة الجديد من iPhone في 12 أو 13 سبتمبر ، وفقًا لمارك غورمان الخبير التقني من وكالة "بلومبرج" الاقتصادية. تم رصد السلسلة 15 مؤخرًا في BIS (مكتب المعايير الهندية) ، مما يشير إلى اقتراب موعد الكشف عنها.

تم تعيين الطرز الأساسية لتلقي تعديلات قليلة في المواصفات عن الجيل السابق عليه، بما في ذلك الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 48 مليون بكسل ، بينما تستعد طرز iPhone 15 Pro لتلقي تحديثات جوهرية، منها زر التشغيل ، وإطارًا قويًا من التيتانيوم ، وعمر بطارية مُحسَّن ، وسرعات شحن أسرع ، ومعالج A17 بتكنولوجيا الـ 3 نانومتر التي لم تقدم من قبل في العالم. تعد عدسة التكبير / التصغير بنمط المنظار ميزة أخرى للطراز برو.

iPhone

بالنسبة للتسعير ، من المتوقع أن تشهد سلسلة iPhone 15 Pro ارتفاعًا يتراوح بين 100 دولار و 200 دولار عن الجيل السابق عليه، ولكن من المرجح أن تحتفظ النماذج الأساسية بأسعارها الأولية البالغة 799 دولارًا و 899 دولارًا.

تشير خطط إنتاج Apple إلى أنها تستهدف إنتاج ما يبلغ 86.3 مليون وحدة لسلسلة iPhone 15 ، مع توقع أن تهيمن النماذج البريميوم المتقدمة على 65٪ من هذا الرقم. وفقًا لتقرير حديث ، قد تصنع Apple بالفعل 77 مليون وحدة من iPhone 15 ، وهو رقم أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات السابقة التي تتراوح بين 83-85 مليون وحدة لشحن هذا العام.