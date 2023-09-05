النوم القليل يسبب كارثة غير متوقعة.. اعرف التفاصيل

ما لا يعرفه كثيرون أن قلة النوم تتسبب في مشاكل كثيرة للجسم من بينها الشيخوخة المبكرة وهذا لا يقتصر على البشرة فقط بل على صحة وقوة الأعضاء الداخلية للجسم.

ووفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز في الحياة العصرية ينام الكثير من الناس أقل من الوقت الموصى به بسبب ضغوط الحياة العصرية الذي يجعلهم يتقدموا في السن بشكل أسرع.

وأكد نيل بولفين، أخصائي الطب التجديدي أن "تفويت ليلة سعيدة بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى تقدمك في السن".

وقال بولفين: "أن سوء نوعية النوم هو الخطأ الأول الذي سيجعلك تتقدم في السن بشكل أسرع وتصبح ضعيف وأقل شبابا، في ظل حياتنا المتسارعة، غالبا ما يتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن طريق الاختيار أو الضرورة حيث يساعد النوم الجيد مدة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات في الليلة على تحسين صحة الخلايا والأنسجة والوظيفة الإدراكية والمناعة ومستويات الطاقة والتمثيل الغذائي.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أنه من الضرورى حصول البالغين على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

يحتاج المراهقون والأطفال والرضع إلى النوم أكثر لأنهم في مرحلة النمو، حيث يحتاج الطفل حديث الولادة إلى ما بين 8 إلى 16 ساعة يوميا.

يذكر أن الكولاجين والإيلاستين هما بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة مشدودة وممتلئة رغم تقدمنا في العمر.

وكشفت الأبحاث أن عدم الحصول على القدر الجيد من النوم يمكن أن يقلل من جودة وقوة البروتينين معا مما يؤدي إلى ظهور الخطوط والترهل والتجاعيد.

