7 خطوات تواجه بها صعوبة النوم .. تعرف عليها

يشكل النوم للبعض أزمة كبيرة حيث يجدون صعوبة في الذهاب في نوم عميق بسهولة مما ينتج عنه مشاكل الأرق وغيرها، ولكن كيف يمكنك النوم بسرعة ؟

هناك طريقة تعرف باسم "الذهاب العسكري" تم تحديدها في كتاب Lloyd Bud Winter's Relax and Win: Championship Performance ، وهي تتضمن 7 خطوات.

وأوضح الكتاب أن هناك سبع خطوات بسيطة للنوم في أقل من دقيقتين، أولاً :أرخي وجهك بالكامل ، بما في ذلك العضلات الموجودة داخل فمك.

ثم أسقط كتفيك لتحرير أي توتر متراكم ، مع ترك يديك تسقط جانب جسمك، حان الوقت الآن للزفير ، وإرخاء الصدر ، والمضي قدمًا لإرخاء الساقين والفخذين والعجول.

تخيل مشهدًا يبعث على الاسترخاء في عقلك لمدة 10 ثوانٍ على الأقل ؛ إذا لم يكن الخيال هو موطن قوتك ، فكرر عبارة "لا تفكر مرارًا وتكرارًا".

في غضون 10 ثوانٍ يجب أن تنام، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أسابيع من الممارسة ، وفقًا للبحث.

تم تطوير هذه التقنية لأول مرة لمساعدة أفراد الجيش على النوم في ظروف شديدة الصعوبة، ومن هنا جاء اسمها.

كما يوجد هناك طريقة أخرى، أوضحتها هيئة الصحة الوطنية البريطانية إن إحدى أكثر الطرق فعالية للنوم بسهولة في الوقت المناسب هي 'الدخول في روتين يومي'.

فإذا كان بإمكانك الاستيقاظ ، والاسترخاء ، والنوم في نفس الوقت تقريبًا كل يوم ، فسيكون ذلك مفيدًا جدًا.