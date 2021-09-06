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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بول البقر .. هل يشفي من الأمراض المعدية و كورونا.. برلمانية هندية تثير الجدل

صدى البلد

خلال البحث عن علاج لفيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19" ذهب البعض لأمور خرافية وغريبة، فقد أدعت إحدى أعضاء البرلمان الهندي أن شرب بول البقر يشفي من جميع الأمراض المعدية، بل وقالت إن فضلات البقر أنقذتها من كوفيد-19.

قالت "براجيا سينغ ثاكور " وهي سياسية من حزب بهاراتيا جاناتا تمثل مدينة بوبال الهندية، إن هناك بحثًا علميًا لدعم مزاعم قد تكون غريبة وأضافت: "كثير من الباحثين يقولون إن بول البقر مضاد حيوي".

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وأكملت "بعد الادعاءات البحثية ، وجدنا أن شرب بول البقر يشفي من جميع الأمراض المعدية"، عندما تم الضغط عليها بشأن الدراسة ، ادعت أنها تم إجراؤها من قبل علماء في ألمانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لم يتم دعم التصريحات الغريبة في أي بحث مقبول على نطاق واسع وتعرضت ثاكور لانتقادات لاحتمال أن تعرض الأرواح للخطر من خلال نصيحتها.

وقالت لصحيفة هندوستان تايمز: “أنا أستهلك بول البقر يوميا وهو نوع من الحمض الذي ينقي جسدي، كما أنه ينقي الرئتين ويقيني من الإصابة بعدوى كورونا أنا لا أتناول أي دواء ضد كوفيد لكني بخير".

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فيما أوضحت :"إذا أراد شخص ما أن يأخذ بول البقر فيمكنه القدوم إلي وسأصف جرعة البول المطلوبة"، في السابق ، أثارت محبة البول السخرية عندما قالت إن طهو البقرة شفاها من السرطان.

كما أوصت بالشراب لأهل الهند وادعت أنها أجرت تجارب مع بول البقر على نفسها، وأضافت: "أتمنى الصحة للجميع ولهذا أوصي به".

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