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منوعات

اتهام ممزوج بـ وجوب التحقيق مع إيلون ماسك في تدمير الحياة البرية والبيئة

صدى البلد

بدا كل شيء طبيعيًا حيث انطلقت المركبة الفضائية "سبيس إكس" إلى السماء فوق جنوب تكساس في مارس الماضي ، وألسنة اللهب والدخان الأبيض يتصاعد من خلفها، ولكن بعد ست دقائق تقريبًا من الرحلة التجريبية عادت المركبة الفضائية إلى الأرض.

تمتلك شركة "سبيس إكس"، التي أسسها "إيلون ماسك"في عام 2002 ، تسلسلا وطريقة معينة وهي"الاختبار ، الطيران ، الفشل ، الإصلاح ، التكرار" لبرنامج الفضاء التجاري الخاص بها، بحسب ما نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

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ويعتبر هذا النهج جزءا من سبب رغبة ماسك في وضع موقع الإطلاق على قطعة أرض قبالة خليج المكسيك ، بالقرب من حدود تكساس مع المكسيك، وبحسب ما ورد قال ماسك في مؤتمر صحفي في عام 2018: "لدينا الكثير من الأراضي مع عدم وجود أحد في الجوار ، لذلك إذا انفجرت دون أن يسبب ذلك أذى للبشر".


لكن ديفيد نيوستيد ، مدير منظمة Coastal Bend Bays and Estuaries غير الربحية ، شعر بالغضب عندما رأى كرة النار تنفجر على منصة الإطلاق.

فموقع "سبيس إكس" محاط بالولاية والأراضي المحمية فيدراليًا، حيث تناثر الانفجار في أجزاء من النظام البيئي الدقيق لمنطقة بوكا تشيكا في ملجأ الحياة البرية الوطني لوادي ريو غراندي السفلي - الذي يضم مسطحات المد والجزر والشواطئ والمراعي والكثبان الساحلية التي تستضيف مجموعة كبيرة من الحياة البرية.

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قال نيوستيد: "علمت من الانفجارات الأخرى أن الصاروخ سينتشر في جميع أنحاء المنطقة، وأن التنظيف استغرق ثلاثة أشهر".

يثير سباق الفضاء الخاص بالفعل مخاوف بشأن التأثيرات المناخية المحتملة للوقود اللازم لدفع الصواريخ. لكن دعاة حماية البيئة على الأرض في جنوب تكساس يقولون إن موقع اختبار سبيس إكس له تأثيرات فورية شديدة الضرر على البيئة.

وذلك لأن الموقع في بوكا تشيكا ، جنوب تكساس محاط بالأراضي المحمية التي تستضيف مجموعة كبيرة من الحياة البرية المحلية بما في ذلك السلاحف ومئات من أنواع الطيور.
 

المركبة الفضائية سبيس إكس الأرض تكساس السماء

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