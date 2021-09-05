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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أعراضه شرسة.. مرض غامض ينتشر بسرعة ويقتل الأطفال

صدى البلد

ينتشر مرض غامض بسرعة كبيرة في ولاية بـ  شمال الهند، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأطفال والبالغين ويهدد باغراق المستشفيات بالمرضى من جميع الفئات العمرية.

ويسعى العلماء في ولاية أوتار براديش للعثور على إجابات ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة وفاة في الأسبوع الماضي، ويقال إن عدة مئات آخرين قد نُقلوا إلى المستشفى، واشتكى الكثير منهم من آلام المفاصل والصداع والجفاف والغثيان.

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وفي بعض الحالات، يعاني المرضى أيضًا من انخفاض الصفائح الدموية، وهو جزء مهم من نظام الدورة الدموية يمكن أن يتسبب في تجلط الدم، ويعتقد بعض الخبراء أن حمى الضنك، وهي عدوى فيروسية ينقلها البعوض ، يمكن أن تكون السبب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


كما يقولون إن أعراض انخفاض الصفائح الدموية تتميز بأنها شكل حاد من حمى الضنك، وأظهرت المشاهد في كلية الطب فيروز آباد صفوفًا من الأطفال في أجنحة المستشفى باحثين عن العلاج.

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تم اختبار جميع المرضى بحثًا عن فيروس كورونا ، ولم يتم العثور على صلة بين المرضين حتى الآن، وقالت نيتا كولشرستا، أكبر مسؤول صحي في منطقة فيروز آباد: "يموت المرضى ، وخاصة الأطفال، في المستشفيات بسرعة كبيرة".

الهند الاطفال مرض غامض المستشفيات

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