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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أنجلينا جولي: كنت أشعر بالخوف على سلامة عائلتي من براد بيت

صدى البلد

صدمت أنجلينا جولي وبراد بيت العالم عندما أعلنا قرارهما بـ الانفصال في عام 2016 ، بعد عامين من عقد قرانهما رغم حالة الحب والهيام التي كانت تظهر على الثنائي أمام الكاميرات.

وبعد عامين من ذلك الانفصال، خرجت "انجلينا جولي" ذات الـ 46 عامًا، لتوضح الكثير من الأمور بشأن انفصالهما ، مصرة على أن القرار لم يتم اتخاذه بسهولة.

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ففي مقابلة جديدة ، صرحت أنجلينا أنها كانت تخشى على سلامة عائلتها بسبب زوجها براد بيت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

خلال زواجهما كان "براد بيت" 57 عامًا ، صريحًا بشأن معركته مع إدمان الكحول ، لكنه أصر على أنه لم يكن يسيء معاملة أسرته أبدًا، ولكن الآن ، اعترفت جولي بأنها تُركت محطمة بعد طلاقها الصعب.

وفي حديثها لمجلة الجارديان ، سُئلت الأم لستة أطفال عما إذا كانت تخشى على أطفالها أثناء زواجهم ، فأجابت: "نعم كنت أخشى على عائلتي، ولعائلتي بأكملها".

أنجلينا وبراد يتشاركان الأبناء مادوكس، وباكس، والابنة بالتبني زاهارا، والابنة البيولوجية شيلو، والتوأم البيولوجي نوكس وفيفيان.

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فيما يناشد الثنائي من أجل حضانة مشتركة لأبنائهم ، لكن العملية كانت صعبة على أنجلينا التي قالت:"لقد كان الأمر مروعًا جدًا لدرجة أنني كدت أن أراها بمثابة هبة من السماء لأكون في وضع يسمح لي بمكافحة هذا النظام".

وتابعت: "لقد استغرق الأمر الكثير بالنسبة لي لأكون في موقف شعرت فيه أنه يجب علي الانفصال عن والد أبنائي"، في حين أنها قد تكون محطمة من الألم العاطفي للطلاق ، قالت أنجلينا :"أريد فقط أن تلتئم عائلتي وأريد أن يتقدم الجميع بما في ذلك والدهم ، أريد أن نشفى ونكون مسالمين ، سنكون دائمًا عائلة ".

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