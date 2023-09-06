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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد أجسامًا فضائية لم نرها من قبل.. «جيمس ويب» يفجّر مفاجأة صادمة

اجسام فضائية
اجسام فضائية

في رحلته الاستكشافية المذهلة إلى الفضاء يستمر تلسكوب جيمس ويب في اكتشاف أسرار قوية عن الكون والكواكب حيث كشف مؤخرا عن هياكل لم تُر من قبل.

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وبحسب موقع لايف ساينس العلمي، فقد راقب العلماء بشغف تطور المستعر الأعظم (SN 1987A)، حيث تطور من وهج ضوئي شوهد لأول مرة في فبراير 1987 إلى بقايا مستعر أعظم مكتمل.. وعلى مسافة 168000 سنة ضوئية فقط، محصورًا في سحابة ماجلان الكبرى التي تدور حول درب التبانة.

وتشير الأدلة إلى أن المستعر الأعظم يخفي بقايا النجم الذي انفجر، وهو الآن نوع من النجوم النيوترونية يُعرف باسم النجم النابض .

كما رصد التلسكوب داخل الحلقة شيئًا لم يتم اكتشافه مطلقًا في أي عمليات رصد سابقة؛ عبارة عن هياكل غريبة تشبه الهلال.

 

الفضاء جيمس ويب هياكل

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