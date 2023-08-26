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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 طن هياكل دواجن ومفروم ودهون حيوانية غير صالحة في الجيزة

لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

نفذ أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، للتفتيش على ثلاجة غير مرخصة لحفظ اللحوم غير الصالحة.

 وردت معلومات بوجود ثلاجة بأحد الحقول الزراعية بناحية زواية ابو مسلم مركز ابوالنمرس  وتتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 طن من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.

وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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