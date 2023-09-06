بطاريتها تدوم 40 ساعة.. JBL تطلق إيربودز بميزة عزل الضوضاء

كشفت شركة JBL الأمريكية، عن سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Tune 235N، وتغزو هذه السماعات الأسواق الهندية بسعر منافس جدا وتتميز بتوفير ميزة إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية طويل.



مواصفات JBL Tune 235NC

تحتوي السماعة الأذن اللاسلكية JBL Tune 235NC على محركات بحجم 6 ملميتر توفر جودة صوت واضحة، يتم توصيلها لاسلكيا عبر تقنية الـ Bluetooth الإصدار 5.2 للحصول على اتصال سلس.

وقد تم تجهيز سماعات الأذن هذه بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، والتي تستخدم ميكروفونين لتقليل الضوضاء في الخلفية، كما زودتها JBL أيضا بميزات مثل وضع الصوت المحيط Ambient Aware و تقنية TalkThru، مما يسمح لك بالبقاء على دراية بما يحيط بك وإجراء محادثات سريعة دون الحاجة لإخراج السماعات من أذنك.

سماعات الأذن JBL Tune 235NC

وأبرز ما يميز السماعة الاسلكية JBL Tune 235NC، هو عمر البطارية، حيث تحتوي كل سماعة أذن على بطارية بسعة 70 مللي أمبير في الساعة، كما تحتوي علبة الشحن على بطارية بسعة 750 مللي أمبير في الساعة.

ويوفر هذا المزيج ما يصل إلى 40 ساعة من وقت الاستخدام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنحك الشحن السريع لمدة 10 دقائق ساعتين من التشغيل باستخدام تقنية Speed ​​Charge، يمكنك أيضا استخدام تكامل Voice Assistant لمزيد من الراحة.

وتتوافق سماعة JBL Tune 235NC اللاسلكية، مع تطبيق JBL Headphones، وتتمتع بدعم تصنيف IPX4، مما يجعلها مقاومة للرذاذ والعرق، كما إنها تتميز بوزن خفيف للغاية، حيث تزن كل سماعة أذن 5.1 جراما فقط، وتزن علبة الشحن 47.3 جراما، مما يضمن الاستخدام المريح.

سعر JBL Tune 235NC



ويبلغ سعر سماعات الأذن JBL Tune 235NC حوالى 4999 روبية هندية (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري)، وهي متاحة للشراء حصريا في الهند عبر مواقع التجارة الألكترونية على الويب.