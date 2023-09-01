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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقاومة للماء وتدوم 32 ساعة.. Jabra تطلق سماعة لاسلكية للرياضيين

سماعة Jabra Elite
سماعة Jabra Elite 8 Active

أطلقت شركة جبرا Jabra الدنماركية، سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Jabra Elite 8 Active المخصصة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية، تعد سماعات الأذن هذه قوية جدا ومقاومة للماء والغبار وبسعر رخيص.

مواصفات سماعة Jabra Elite 8 Active

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتميز سماعة Jabra Elite 8 Active اللاسلكية بدعما لظروف الطقس الخارجية، فهي تتمتع بتصنيف IP68، كما أن علبة الشحن المرفقة حاصلة أيضًا على شهادة IP54.

 

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ووفقا للعلامة التجارية، فإن السماعة اللاسلكية حاصلة أيضًا على شهادة MIL-STD-810h من حيث المتانة.

سماعة Jabra Elite 8 Active

وتعد أبرز مزايا سماعة Elite 8 Active هي تقنية إلغاء الضوضاء النشطة الهجينة التكيفية (ANC)، إلى جانب وظيفة HearThrough، مما يمنحك القدرة على تخصيص تجربة الاستماع إلى الموسيقى الخاصة بك بناءً على البيئة المحيطة بك.

سماعة Jabra Elite 8 Active

وتأتي سماعة Elite 8 Active مزودة بمحركات مقاس 6 ملميتر، كما أنها متوافقة مع تقنية Bluetooth 5.3 وتوفر دعما لبرامج الترميز AAC وSBC، كما إنها تشتمل على دعم الصوت المكاني Dolby.

سماعة Jabra Elite 8 Active

وتتمتع سماعة Elite 8 Active بعمر بطارية رائع، مع خاصية إلغاء الضوضاء، فهي تستمر لمدة تصل إلى 8 ساعات، وعند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، فيمكن أن تستمر السماعة لفترة أطول، تصل إلى 14 ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، مع علبة الشحن، يمكنك الاستماع إلى الموسيقي لمدة تصل إلى 32 ساعة، وتوفر سماعة Elite 8 Active دعما لكل من الشحن السلكي واللاسلكي.

سعر سماعة Jabra Elite 8 Active

تتوفر سماعات الأذن Jabra Elite 8 Active، في 3 ألوان هي: االأسود والبيج والرمادي والأزرق الداكن، وتباع في الولايات المتحدة، مقابل سعر يبدأ من 200 دولار أمريكي (أي حوالى 6100 جنيه مصري).

سماعة Jabra Elite 8 Active
Jabra Jabra Elite 8 Active سماعة لاسلكية Elite 8 Active سماعة Jabra Elite 8 Active

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