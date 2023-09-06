عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات تمر تحت قدمه.. مشهد لا يصدق لمغامر روسي | فيديو

5 سيارات تمر تحت
5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف يقوم بعمل العديد من التجارب الصعبة والمميتة؛ من أجل إظهار قدراته للمشاهدين، وظهر ذلك من خلال تقديمه للعديد من الفيديوهات التي ينفذ خلالها مغامرات صعبة وشيقة.

المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف

لمحدودي الدخل.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه    

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

يبلغ الروسي يفجيني تشيبوتاريف من العمر 32 عاما، ويقوم بتصوير المشاهد والمغامرات الخطيرة، حيث نجا المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف من الموت، في خلال تنفيذ إحدى مغامراته التي قام فيها بالقفز بسيارته من الطابق الرابع.

 5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

- المغامرة الجديدة

قام المغامر يفجيني تشيبوتاريف بالوقوف على برج خشبي لا يتعدى ارتفاعه المترين، وانتظر أن تمر 5 سيارات من أسفل هذا البرج.

 5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

نجح المغامر الروسي بتجربة مرور السيارات الـ 5 من تحت قدمة بعد وقوفه علي برج خشبي ، وجاءت هذه المغامرة بعدما فشل الروسي يفجيني تشيبوتاريف في القفز بسيارته من مبني مكون من 4 طوابق إلى مبني آخر مجاور له في كارمادون بمدينة بـ أوسيتيا الشمالية.

وعند القيام بتجربة القفز من أسطح المباني اصطدمت سيارة تشيبوتاريف بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض، ونتج عن ذلك الاصطدام إصابة للمغامر يفجيني تشيبوتاريف في ساقيه وقدمه واضطر للذهاب للمستشفى .

 5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

الجدير بالذكر أن هذه لست المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيبوتاريف لحادث خطير، حيث تعرض قبل عامين لكسر في عموده الفقري، في أثناء محاولته القفز بسيارة من فوق نهر.
https://www.instagram.com/reel/CmzEI2uhYlu/?utm_source=ig_web_button_native_share

الروسي يفجيني تشيبوتاريف المغامر الروسي يفجيني يفجيني تشيبوتاريف تشيبوتاريف يفجيني البرج أوسيتيا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

موضوعات متعلقة

سيدان فابريكا.. اركب رينو ميجان بسعر خيالي | صور

رينو وتويوتا.. سيارات عائلية 2023 بالسوق المحلي المصري| صور

أسعار ومواصفات سيارات كهربائية 2024 تقدمها ميني العالمية | صور

غامضة.. سيارات خارقة عُثر عليها في سنغافورة بملايين| فيديو

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة| تفاصيل

سيارات توقف انتاجها من فولكس فاجن| ما هي وما السبب؟

فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة| تفاصيل

إزاي تشتري عربية جديدة بـ صورة البطاقة وتستلمها؟

ترشيحاتنا

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: القضية الصحية مسئولية الجميع

سامح شكري: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها

ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية

كاتب سعودي: مهرجان العلمين جعل من مصر مقصدا سياحيا

لم أكمل قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع فهل صلاتي صحيحة

بعد زيارته إلى مصر.. قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ