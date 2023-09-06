5 سيارات تمر تحت قدمه.. مشهد لا يصدق لمغامر روسي | فيديو

المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف يقوم بعمل العديد من التجارب الصعبة والمميتة؛ من أجل إظهار قدراته للمشاهدين، وظهر ذلك من خلال تقديمه للعديد من الفيديوهات التي ينفذ خلالها مغامرات صعبة وشيقة.

المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف

يبلغ الروسي يفجيني تشيبوتاريف من العمر 32 عاما، ويقوم بتصوير المشاهد والمغامرات الخطيرة، حيث نجا المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف من الموت، في خلال تنفيذ إحدى مغامراته التي قام فيها بالقفز بسيارته من الطابق الرابع.

5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

- المغامرة الجديدة

قام المغامر يفجيني تشيبوتاريف بالوقوف على برج خشبي لا يتعدى ارتفاعه المترين، وانتظر أن تمر 5 سيارات من أسفل هذا البرج.

5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

نجح المغامر الروسي بتجربة مرور السيارات الـ 5 من تحت قدمة بعد وقوفه علي برج خشبي ، وجاءت هذه المغامرة بعدما فشل الروسي يفجيني تشيبوتاريف في القفز بسيارته من مبني مكون من 4 طوابق إلى مبني آخر مجاور له في كارمادون بمدينة بـ أوسيتيا الشمالية.

وعند القيام بتجربة القفز من أسطح المباني اصطدمت سيارة تشيبوتاريف بالمبنى المجاور لتسقط محطمة على الأرض، ونتج عن ذلك الاصطدام إصابة للمغامر يفجيني تشيبوتاريف في ساقيه وقدمه واضطر للذهاب للمستشفى .

5 سيارات تمر تحت قدمة..مشهد لا يصدق لمغامر روسي

الجدير بالذكر أن هذه لست المرة الأولى التي يتعرض فيها تشيبوتاريف لحادث خطير، حيث تعرض قبل عامين لكسر في عموده الفقري، في أثناء محاولته القفز بسيارة من فوق نهر.

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