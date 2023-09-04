دفع رباعي.. سيارات بمحركات جبارة بسعر 250 ألف جنيه| صور

يمتلئ سوق المستعمل المصري للسيارات الآن بالسيارات المستعملة التي يرغب في اقتناءها المصريين ، وذلك الأقبال ارتفع علي سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023، بالإضافة الي أن سوق المستعمل يتميز سيارته بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها، ومن ضمن هذه السيارات سوزوكي فيتارا، واسبيرانزا تيجو، وجيب شيروكي ،ودايهاتسو تيريوس، وميتسوبيشي باجيرو .

.- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات رباعية الدفع لا تتخطي أسعارهم 250 ألف جنيه ، في سوق السيارات المحلي :



1- ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 قوتها من محرك 2800 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت باجيرو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف .

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- دايهاتسو تيريوس العائلية

دايهاتسو تيريوس العائلية موديل 1999 تحصل علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

دايهاتسو تيريوس العائلية موديل 1999

دايهاتسو تيريوس العائلية موديل 1999 تباع في سوق المستعمل المصري بسعر 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- جيب شيروكي موديل 1998

تعرض جيب شيروكي موديل 1998 للبيع باللون الأزرق، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3000 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

جيب شيروكي موديل 1998 في سوق السيارات المصري

يبلغ سعر جيب شيروكي موديل 1998 في سوق السيارات المصري 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- اسبيرانزا تيجو الـ SUV

تنقل قوة سيارة اسبيرانزا تيجو الـ SUV موديل 2013 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

اسبيرانزا تيجو الـ SUV موديل 2013

تتواجد سيارة اسبيرانزا تيجو الـ SUV موديل 2013 داخل سوق السيارات للبيع بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة وشكلها الخارجي .

5- سوزوكي جراند فيتارا

قطعت سيارة سوزوكي جراند فيتارا مسافة سير تصل الي 180 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها علبة تروس مانيوال، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 داخل سوق السيارات

تتوافر سيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2006 داخل سوق السيارات بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها.