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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم حنان مطاوع في مهرجان الإسكندرية السينمائي

صدى البلد

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم
النجمة "حنان مطاوع" بالدورة ال ٣٩ للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من ٣ الي ٨ أكتوبر المقبل.

حيث اكد الأمير أباظة ان تكريم حنان مطاوع  جاء تقديرا لتميزها الفني والادوار الهامة التي قدمتها سواء بأعمال سينمائية او درامية ، يذكر ان حنان مطاوع هي ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل (حديث الصباح والمساء)، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: (إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام)، وقدمت من المسلسلات (محمود المصري، الست اصيلة، لا أحد ينام في الاسكندرية).

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جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

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