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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023: اتبع نظامًا غذائيًا

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

قم بحل كل مشكلة في علاقة الحب اليوم وتأكد من استمرار قوة الترابط بينكما، ماليا أنت جيد لاتخاذ قرارات قوية، ومع ذلك، توقع مشاكل صحية بسيطة اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

تأكد من قضاء المزيد من الوقت معًا لأن ذلك سيتيح لك فرصًا لمشاركة مشاعرك، انشر الحب واستكشف أيضًا نزاعات الماضي، قد يعود بعض مواليد برج الأسد إلى علاقة قديمة بعد حل الخلاف مع الحبيب السابق.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

من الممكن أن تكون هناك أيضًا مشاكل تتعلق بالتنفس، والتي قد تكون شائعة بين كبار برج الأسد، اتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا وحافظ على جدول نمط حياة صحي، ممارسة اليوجا وممارسة بعض التمارين الخفيفة في الصباح. اليوم جيد أيضًا للإقلاع عن التدخين واستهلاك الكحول.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

ستطرق مكالمة المقابلة على الباب بحلول النصف الثاني من اليوم، تجنب الصدامات مع الأنا في مكان العمل والتزم بمبادئك حتى عندما تسبب لك المتاعب، قد ينجح بعض رواد الأعمال في توقيع صفقات تجارية جديدة قد تؤدي إلى ازدهار عملك.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

أنت جيد من الناحية المالية اليوم، على الرغم من المشاكل البسيطة المتعلقة بالمال في الجزء الأول من اليوم، إلا أنك ستكون قادرًا على تلبية المتطلبات دون الكثير من الضجة. 

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